Форма самого большого кратера на Луне беспокоит ученых: она переписывает раннюю историю спутника

Самый большой и древний кратер Луны образовался совсем не так, как предполагали ученые. Это может переписать раннюю историю спутника Земли.

Бассейн Южный полюс-Эйткен (SPA) является не бассейном в привычном смысле, а гигантским ударным кратером, который образовался на Луне около 4,3 млрд лет назад. Ученые считают, что бассейны был создам массивным астероидом, который буквально скользил по поверхности спутника, оставив после себя кратер шириной в тысячи километров и глубиной 12 км, пишет New Scientist.

На обратной стороне кратера, ближе к северному краю, находятся большие нагромождения древних обломков породы. Такое расположение свидетельствует о том, что астероид врезался в лунную поверхность с юга, из-под южного полюса.

Но результаты нового исследования свидетельствуют об обратном. Команда ученых под руководством Джеффри Эндрюс-Ханна из Университета Аризоны обнаружила, что у кратера коническая форма, которая сужается по мере продвижения на юг. Такая каплевидная форма указывает на то, что пришелся с противоположного направления.

Основная проблема заключается в том, что форму этой впадины на Луне крайне сложно картировать, так как она была изменена во время более поздних ударов.

“Мы проследили контур впадины Южный полюс-Эйткен всеми возможными способами. Мы использовали топографию, гравитацию и модели толщины лунной коры. Мы пробовали разные варианты трассировки впадины, и независимо от того, как мы ее прослеживали, она всегда имела форму, сужающуюся к югу”, - говорит Эндрюс-Ханна.

Также ученые сравнили форму лунного бассейна с известными кратерами на других планетах, таких как Эллада и Утопия на Марсе.

На основе собранных данных ученые пришли к выводу, что форма впадины SPA говорит о том, что удар пришелся с севера.

Такое столкновение изменило бы распределение недр Луны, и может объяснить, как охладился океан магмы на спутнике. Также это означает, что породы на краях впадины родом из глубоких недр Луны.

Открытие добавляет важности миссии NASA «Артемида III», в рамках которой астронавты отправятся к краю впадины SPA, чтобы отыскать водяной лед.

“Это может рассказать нам больше о недрах Луны, образцов которых у нас совсем немного”, - подытожил эксперт.

