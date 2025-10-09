Форма найбільшого кратера на Місяці турбує вчених: вона переписує ранню історію супутника

Найбільший і найдавніший кратер Місяця утворився зовсім не так, як припускали вчені. Це може переписати ранню історію супутника Землі.

Related video

Басейн Південний полюс-Ейткен (SPA) є не басейном у звичному сенсі, а гігантським ударним кратером, який утворився на Місяці близько 4,3 млрд років тому. Вчені вважають, що басейни був створений масивним астероїдом, який буквально ковзав по поверхні супутника, залишивши після себе кратер шириною в тисячі кілометрів і глибиною 12 км, пише New Scientist.

На зворотному боці кратера, ближче до північного краю, знаходяться великі нагромадження древніх уламків породи. Таке розташування свідчить про те, що астероїд врізався в місячну поверхню з півдня, з-під південного полюса.

Але результати нового дослідження свідчать про зворотне. Команда вчених під керівництвом Джеффрі Ендрюс-Ханна з Університету Арізони виявила, що кратер має конічну форму, яка звужується в міру просування на південь. Така краплеподібна форма вказує на те, що припав з протилежного напрямку.

Основна проблема полягає в тому, що форму цієї западини на Місяці вкрай складно картувати, тому що вона була змінена під час пізніших ударів.

"Ми простежили контур западини Південний полюс-Ейткен усіма можливими способами. Ми використовували топографію, гравітацію і моделі товщини місячної кори. Ми пробували різні варіанти трасування западини, і незалежно від того, як ми її простежували, вона завжди мала форму, яка звужується на південь", — каже Ендрюс-Ганна.

Також учені порівняли форму місячного басейну з відомими кратерами на інших планетах, таких як Еллада та Утопія на Марсі.

На основі зібраних даних учені дійшли висновку, що форма западини SPA свідчить про те, що удар припав із півночі.

Таке зіткнення змінило б розподіл надр Місяця, і може пояснити, як охолов океан магми на супутнику. Також це означає, що породи на краях западини родом із глибоких надр Місяця.

Відкриття додає важливості місії NASA "Артеміда III", у рамках якої астронавти вирушать до краю западини SPA, щоб відшукати водяний лід.

"Це може розповісти нам більше про надра Місяця, зразків яких у нас зовсім небагато", — підсумував експерт.

Нагадаємо, найбільший кратер Місяця виявився старшим, ніж думали. Басейн Південний полюс — Ейткен є одним із найбільших ударних кратерів у Сонячній системі. Виявилося, що він на 120 млн старший, ніж передбачалося.