Компанія Джеффа Безоса відправила туристів у космос і приготувалася до польоту на Марс (відео)

У середу, 8 жовтня компанія Blue Origin запустила в суборбітальний політ шістьох космічних туристів, а також підготувала потужну ракету-носій New Glenn для місії на Червону планету.

Важка ракета-носій New Glenn, створена компанією Blue Origin, власником якої є Джефф Безос (засновник Amazon), виконає другий політ у космос наприкінці жовтня або листопаді. Ракета запустить нову місію NASA ESCAPADE, призначену для дослідження Марса. Цю ракету 8 жовтня доставили на стартовий майданчик. Того ж дня компанія Blue Origin на космічному кораблі New Shepard відправила в суборбітальний політ на кордон космосу шістьох космічних туристів, пише Space.

Ракета New Glenn і політ на Марс

Компанія Джеффа Безоса відправила перший ступінь ракети-носія New Glenn на стартовий майданчик на мисі Канаверал у Флориді, щоб підготувати ракету до майбутнього польоту в космос. Запуск ракети з двома зондами NASA з місії ESCAPADE має відбутися наприкінці жовтня або ж у листопаді.

Висота ракети New Glenn у повністю зібраному вигляді становить 98 метрів. Як і ракети компанії SpaceX Falcon 9 і Falcon Heavy, ракета-носій компанії Blue Origin має багаторазовий перший ступінь.

Як уже писав Фокус, перший політ ракети New Glenn відбувся в січні цього року. Ракета вийшла на орбіту, як і планувалося, але перший ступінь не зміг приземлитися на посадковий майданчик в Атлантичному океані.

Під час другого польоту ракета New Glenn відправить у космос два орбітальних апарати, що отримали назву Blue і Gold, з місії NASA. Вони вивчатимуть атмосферу Марса і те, як на неї впливає сонячний вітер і космічна погода.

Blue Origin відправила туристів у космос

Того ж дня зі стартового майданчика в Техасі відбувся запуск космічного корабля New Shepard компанії Blue Origin, на борту якого перебували шестеро космічних туристів. Це був уже 15-й пілотований політ New Shepard і 36-й політ загалом для цього космічного корабля. Тому місія отримала назву NS-36.

New Shepard піднімається на висоту понад 100 кілометрів над Землею, тобто вище лінії Кармана, загальновизнаної межі відкритого космосу. Цього разу корабель піднявся на висоту 107 кілометрів. Таким чином космічні туристи побували не зовсім на орбіті, це був суборбітальний політ. Але протягом кількох хвилин вони змогли перебувати в стані невагомості. Уся місія від запуску до приземлення тривала 10 хвилин і 21 секунду.

