Через галактику, можливо, пронеслася чорна діра і залишила після себе величезний шрам (фото)

Астрономи виявили дуже довгий, але при цьому вузький "інверсійний слід" у галактиці NGC 3627. Вчені вважають, що його могла залишити величезна чорна діра, яка пронеслася через цю галактику.

Related video

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб і наземного радіотелескопа ALMA виявили гігантський "інверсійний слід" у спіральній галактиці NGC 3627, яка розташована на відстані 31 світлового року від нас. Цей потік газу і пилу має довжину 20 000 світлових років, але його ширина становить лише 650 світлових років. Вчені вважають, що цей хвіст могла залишити масивна чорна діра, що пролітає через галактику, хоча це міг зробити й інший об'єкт. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астрономи раніше вже виявляли "інверсійні сліди" в нашій галактиці Чумацький Шлях. Але виявлений у спіральній галактиці NGC 3627 потік газу і пилу є найчіткіше вираженим з коли-небудь виявлених, а також має вражаючі розміри. Астрономи з'ясували, що "інверсійний слід" має довжину приблизно 20 000 світлових років, а це вп'ятеро менше за розмір Чумацького Шляху. При цьому цей потік дуже вузький, адже його ширина становить лише 650 світлових років. Нагадуємо, що світловий рік дорівнює приблизно 9,6 трильйона кілометрів.

Це відкриття було зроблено в рамках дослідження впливу газу та утворення зірок на структуру та еволюцію галактики NGC 3627. Астрономи з'ясували, що "інверсійний слід" у цій галактиці містить багато пилу, а також наповнений великою кількістю чадного газу, тобто монооксидом вуглецю.

Довжина інверсійного сліду, виділеного на зображенні, становить 20 000 світлових років, а це одна п'ята розміру галактики Чумацький Шлях Фото: solar-system

"Інверсійний слід" являє собою лінійний потік, що складається з газу і пилу, які відрізняються від газу і пилу в двох спіральних рукавах галактики. Астрономи вважають, що його, найімовірніше, створив масивний компактний об'єкт, можливо, чорна діра. Цей об'єкт пролетів через диск галактики і виштовхнув міжзоряний газ, що призвело до появи "інверсійного сліду". Сильна турбулентність у цьому газопиловому потоці підтверджує припущення вчених.

Розрахунки астрономів, засновані на характеристиках газопилового потоку, показують, що його створив об'єкт, який має масу, що приблизно в 10 млн разів більша за масу Сонця. При цьому об'єкт пролетів через галактику зі швидкістю приблизно 300 км/с. Також учені з'ясували, що компактний об'єкт залишив після себе видимий шрам у галактиці приблизно 20 мільйонів років тому. Це відносно недавня подія за космічними мірками, якщо враховувати, що Чумацький Шлях існує вже 13 млрд років.

Хоча астрономи припустили, що компактний об'єкт може бути величезною чорною дірою, вони також вважають, що це могло бути щільне ядро карликової галактики. Поки що вчені не можуть визначити, який із цих варіантів правильний.

Тепер астрономи шукатимуть подібні газопилові потоки в інших галактиках, а також продовжать вивчати виявлений потік у галактиці NGC 3627. Вони сподіваються, що майбутні дослідження дадуть змогу з'ясувати, що саме створює такі "інверсійні сліди".

Як уже писав Фокус, вчені отримали нові дані про те, як чорні діри розподіляють масу у Всесвіті і чому частина матерії в космосі раніше здавалася зниклою.

Також Фокус писав про те, що компанія Джеффа Безоса відправила туристів у космос і приготувалася до польоту на Марс. Компанія Blue Origin запустила в суборбітальний політ шістьох космічних туристів, а також підготувала потужну ракету-носій New Glenn для місії на Червону планету.