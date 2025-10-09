Планети Уран і Нептун можуть бути не крижаними, а кам'яними гігантами (фото)

Вчені вважають, що наше розуміння складу двох останніх планет Сонячної системи може бути неправильним. Таким чином Уран і Нептун можуть не бути крижаними гігантами, як їх прийнято називати.

Уперше й востаннє планети Уран і Нептун із близької відстані вивчав космічний апарат "Вояджер-2" у другій половині 80-х років минулого століття. Відтоді всі спостереження за сьомою та восьмою планетою Сонячної системи проводять за допомогою наземних і космічних телескопів, що розташовані недалеко від Землі. Тож астрономи мають надто мало даних, щоб отримати загальну картину будови Урана та Нептуна. Хоча вважається, що ці планети є крижаними гігантами, нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, припускає, що насправді це можуть бути кам'яні гіганти, пише Universe Today.

У Сонячній системі є чотири планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Перші дві планети називають газовими гігантами, адже вони майже повністю складаються з газоподібного водню і гелію. При цьому в центрі планет водень набуває настільки щільного стану, що являє собою якусь подобу ядра Землі.

Водночас Уран і Нептун називають крижаними гігантами, адже вони здебільшого складаються з льодів, а не з газу. Склад двох планет дуже схожий. Вважається, що їхня атмосфера складається з газоподібного водню, гелію і метану, але нижче розташована мантія, що складається з льодів. У даному випадку в замороженому стані знаходиться вода, аміак і метан. Але це не лід у звичному нам розумінні, а гаряча, щільна, текуча суміш. Також вважається, що в центрі цих планет розташоване невелике ядро, маса якого трохи перевищує масу Землі, але складається воно з кам'янистих матеріалів, тобто силікатних гірських порід, а також заліза і нікелю. Варто сказати, що діаметр Урана становить приблизно 51 000 км, а Нептуна — приблизно 49 000 км. Тобто ці планети приблизно в 4 рази більші за Землю.

Уран Фото: NASA

Учені створили моделювання, що ґрунтується на наявних даних про двох крижаних гігантів, і дійшли висновку, що в складі надр Урану і Нептуна переважають камені. Вчені вважають, що насправді льодів під газовою оболонкою планет може бути дуже мало. Натомість, як показує моделювання, атмосфера Урана і Нептуна може приблизно на 30% складатися з водню і гелію, а більша частина планети може складатися з твердих великих кам'яних ядер. Розрахунки вчених показують, що ці ядра можуть займати 50% і більше розміру Урана і Нептуна.

Нептун Фото: NASA

Таким чином учені вважають, що ці планети, можливо, варто називати не крижаними, а кам'яними гігантами. Але зібраних даних поки недостатньо, щоб впевнено сказати, що ці світи є саме такими. З іншого боку, як кажуть учені, даних також недостатньо, щоб з упевненістю називати Уран і Нептун крижаними гігантами.

Автори дослідження кажуть, що розкрити таємницю цих планет можна тільки за допомогою космічних апаратів, які, подібно до "Вояджера-2", але з більш сучасними приладами, проведуть вивчення цих світів з близької відстані.

