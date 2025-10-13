Подтвердили теорию: впервые сфотографирована молодая планета в диске вокруг звезды (фото)

Астрономы обнаружили молодую протопланету WISPIT 2b, которая находится в кольцеобразном разрыве в протопланетном диске, окружающем молодую звезду. Хотя считалось, что планеты, вероятно, существуют в этих разрывах, ученые впервые увидели это напрямую.

С помощью Магеллановых телескопов в Чили и Большого бинокулярного телескопа в США астрономы получили фотографию протопланеты WISPIT 2b. Это газовый гигант, который находится на ранней стадии формирования. Масса протопланеты примерно в 5 раз больше, чему Юпитера. Ее возраст составляет примерно 5 миллионов лет, что почти в 1000 раз меньше, чем у Земли. Протопланета вращается вокруг молодой звезды WISPIT 2 на расстоянии примерно 437 световых лет от нас. Новорожденную планету можно увидеть в кольцеобразном разрыве в протопланетном диске, окружающем звезду. Этот новый мир находится в процессе формирования и превращения в полноценную планету. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Протопланетные диски состоят из газа и пыли и окружают молодые звезды. В этих дисках рождаются новые планеты. Внутри этих дисков могут образовываться разрывы в газе и пыли, которые выглядят как пустые кольца. Астрономы давно предполагали, что растущие планеты, вероятно, создают эти разрывы в диске, когда выталкивают и рассеивают вещество наружу.

Протопланета WISPIT 2b - это небольшая фиолетовая точка справа от ярко-белого кольца пыли, окружающего звезду Фото: space.com

Но, несмотря на постоянные наблюдения за звездами, прямых свидетельств наличия растущей планеты в одном из этих зазоров не было. Изображение протопланеты WISPIT 2b представляет собой первое прямое свидетельство того, что растущий мир действительно существует внутри разрыва в протопланетном диске, который этот мир создает.

Изначально астрономы обнаружили кольцеобразные полосы и заметный разрыв в протопланетном диске звезды, указывающий на активность протопланеты. Затем ученые обнаружили излучение H-альфа, то есть спектральный отпечаток водородного газа, который нагревается при падении на формирующуюся планету.

Представление художника о молодой планете WISPIT 2b, собирающей вещество во время своего движения по орбите внутри разрыва в диске, окружающем ее звезду Фото: space.com

После этого астрономы сфотографировали WISPIT 2b в том же месте, что помогло подтвердить, что излучение исходило от активно растущей планеты, а не от другого источника света.

На фотографии протопланета WISPIT 2b представляет собой небольшую фиолетовую точку справа от яркого белого кольца пыли, окружающего звезду. Положение протопланеты WISPIT 2b внутри разрыва диска предполагает, что она не просто проходит сквозь него, но и формирует свое окружение, захватывая вещество и отталкивая пыль и газ по мере своего роста.

