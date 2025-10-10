Загроза з космосу: супутники Ілона Маска тепер постійно падають з орбіти, що відбувається

На орбіті перебувають тисячі супутників Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Уже зараз деякі із супутників через закінчення терміну служби падають в атмосферу планети. У найближчому майбутньому, як прогнозують учені, ймовірність того, що ці супутники досягатимуть поверхні Землі, підвищиться.

За словами американського астрофізика Джонатана Макдауелла, щодня на Землю падає один або два супутники Starlink. І ця цифра, як попереджає вчений, буде тільки зростати, пише Futurism.

Компанія Ілона Маска SpaceX Маска з 2019 року запустила тисячі супутників Starlink на орбіту і зараз там перебуває понад 8000 таких супутників. Тільки цього року в космос було запущено понад 2000 супутників Starlink. Але й інші компанії також формують свої супутникові угруповання для забезпечення інтернетом. Наприклад, Amazon планує запустити в найближчому майбутньому понад 3000 інтернет-супутників, перша партія вже перебуває на орбіті з початку 2025 року.

За словами Макдавелла, після того, як на орбіті будуть розгорнуті всі супутникові угруповання, на низькій навколоземній орбіті перебуватиме приблизно 30 000 супутників американських компаній. Також очікується розгортання ще 20 000 китайських інтернет-супутників.

Це означає, що навколоземна орбіта швидко стає перевантаженою супутниками, що призводить до аварійних ситуацій. Одна з причин цього полягає в тому, що супутники Starlink мають короткий термін служби — всього приблизно 5 років. Після завершення роботи вони падають в атмосферу Землі, щоб там згоріти.

Вчені стурбовані тим, що згораючі супутники забруднюють атмосферу металами, що потенційно може призвести до руйнування захисного озонового шару.

Учений вважає, що збільшення кількості супутників може призвести до того, що можуть виникати неконтрольовані зіткнення між ними на орбіті Фото: space.com

За словами Макдавелла, поки складно точно сказати, настільки сильно забруднюють супутники атмосферу Землі, але занепокоєння з цього приводу обґрунтоване. Але забруднення атмосфери є однією з прийдешніх проблем. Федеральне управління цивільної авіації США попередило, що до 2035 року приблизно 28 000 фрагментів супутників Starlink зможуть пережити падіння в атмосферу щороку. Це означає, що багато хто з уламків може впасти на Землю. Якщо раніше ймовірність того, що хтось загине від космічного сміття дорівнювала майже нулю, то через 10 років ця ймовірність може зрости до 61%.

Макдавелл попереджає, що в найближчому майбутньому на Землю падатимуть уже не 1-2 супутники, а щонайменше п'ять щодня. Також учений вважає, що збільшення кількості супутників може призвести до того, що можуть виникати неконтрольовані зіткнення між ними на орбіті. Це призведе до появи ще більшої кількості космічного сміття на орбіті, яке може падати на Землю.

Супутники можуть вийти з ладу навіть раніше кінця терміну експлуатації через активність Сонця. Як показують дослідження, сильні сонячні бурі змушують супутники частіше падати вниз в атмосферу Землі.

