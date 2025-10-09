Створено високоміцний алюмінієвий сплав: допоможе створювати легші деталі літаків

Новий алюмінієвий сплав, створений американськими вченими, витримує високі температури і не втрачає міцності за високого тиску.

Вчені з Массачусетського технологічного інституту створили новий сплав із суміші алюмінію та інших елементів. Він, як стверджується, вп'ятеро міцніший за алюміній, який традиційно виробляють, і здатний витримувати високі температури. Склад сплаву було визначено за допомогою комбінації моделювання та машинного навчання, пише Interesting Engineering.

Тоді як традиційні методи вимагають моделювання понад 1 мільйона можливих комбінацій матеріалів, новий підхід, заснований на машинному навчанні, дав змогу оцінити лише 40 можливих складів, перш ніж визначити ідеальну суміш для високоміцного алюмінієвого сплаву.

Новий метод 3D-друку сплавів дає змогу отримувати набагато міцніші алюмінієві сплави, ніж традиційні. Вчені вважають, що з нового алюмінієвого сплаву, придатного для друку, можна буде виготовляти міцніші, легші та термостійкіші вироби, наприклад, лопаті вентиляторів реактивних двигунів. Їх традиційно відливають із титану, який більш ніж на 50% важчий за алюміній і до 10 разів дорожчий.

Новий метод 3D-друку сплавів дає змогу отримувати набагато міцніші алюмінієві сплави Фото: interestingengineering.com

За словами вчених, оскільки 3D-друк дає змогу створювати складні геометричні форми, заощаджувати матеріал і створювати унікальні конструкції, цей матеріал можна використовувати в сучасних вакуумних насосах, автомобілях і охолоджувальних пристроях для центрів обробки даних.

За словами вчених, новий алюмінієвий сплав у 5 разів міцніший за традиційно вироблений алюміній і витримує температуру до 400 градусів Цельсія без деформації. При цьому сплав витримує дуже високий тиск. Міцність сплаву виявилася навіть вищою, ніж вчені могли визначити після моделювання понад 1 мільйона варіантів без використання машинного навчання.

Вчені з'ясували, що для фізичного виробництва цього нового міцного сплаву найкраще підійде 3D-друк замість традиційного лиття металу, під час якого розплавлений рідкий алюміній заливають у форму, охолоджують і тверднуть.

