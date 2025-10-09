Создан высокопрочный алюминиевый сплав: поможет создавать более легкие детали самолетов

Новый алюминиевый сплав, созданный американскими учеными, выдерживает высокие температуры и не теряет прочности при высоком давлении.

Ученые из Массачусетского технологического института создали новый сплав из смеси алюминия и других элементов. Он, как утверждается, в пять раз прочнее традиционно производимого алюминия и способен выдерживать высокие температуры. Состав сплава был определен с помощью комбинации моделирования и машинного обучения, пишет Interesting Engineering.

В то время как традиционные методы требуют моделирования более 1 миллиона возможных комбинаций материалов, новый подход, основанный на машинном обучении, позволил оценить всего 40 возможных составов, прежде чем определить идеальную смесь для высокопрочного алюминиевого сплава.

Новый метод 3D-печати сплавов позволяет получать гораздо более прочные алюминиевые сплавы, чем традиционные. Ученые считают, что из нового алюминиевого сплава, пригодного для печати, можно будет изготавливать более прочные, легкие и термостойкие изделия, например, лопасти вентиляторов реактивных двигателей. Их традиционно отливают из титана, который более чем на 50% тяжелее алюминия и до 10 раз дороже.

По словам ученых, поскольку 3D-печать позволяет создавать сложные геометрические формы, экономить материал и создавать уникальные конструкции, этот можно использовать в современных вакуумных насосах, автомобилях и охлаждающих устройствах для центров обработки данных.

По словам ученых, новый алюминиевый сплав в 5 раз прочнее традиционно производимого алюминия и выдерживает температуру до 400 градусов Цельсия без деформации. При это сплав выдерживает очень высокое давление. Прочность сплава оказалась даже выше, чем ученые могли определить после моделирования более 1 миллиона вариантов без использования машинного обучения.

Ученые выяснили, что для физического производства этого нового прочного сплава лучше всего подойдет 3D-печать вместо традиционного литья металла, при котором расплавленный жидкий алюминий заливается в форму, охлаждается и затвердевает.

