Межзвездный объект 3I/ATLAS удивил астрономов: выбрасывает 40 кг воды в секунду

Ученые выяснили, что самый большой межзвездный объект, среди обнаруженных в Солнечной системе, имеет необычные характеристики.

Related video

Межзвездная комета 3I/ATLAS, за которой уже несколько месяцев наблюдают астрономы, удивляет ученых своим поведением. Астрономы с помощью космического телескопа Swift обнаружили химический отпечаток воды – газообразный гидроксил (OH), который выходит из кометы. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Interesting Engineering.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

3I/ATLAS – это третий межзвездный объект, когда-либо обнаруженный в Солнечной системе, после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисов. Считается, что эта межзвездная комета возрастом 7-10 миллиардов лет является древнейшей из когда-либо наблюдавшихся комет. 3I/ATLAS также является самым большим из трех известных межзвездных объектов, ведь его размер оценивается в примерно 5 километров.

Космический телескоп Swift во время наблюдения за кометой, которая в конце октября приблизится на максимально близкое расстояние к Солнцу, обнаружил слабое ультрафиолетовое свечение газообразного OH, который выходит из 3I/ATLAS.

Впервые успешно обнаружив воду на комете 3I/ATLAS, астрономы смогут начать оценивать ее по той же шкале, которая используется для изучения комет в Солнечной системе. Это поможет ученым сравнить 3I/ATLAS с известными кометами, а значит лучше понять особенности химического состава межзвездного объекта.

По словам астрономов, водная активность на 3I/ATLAS происходила на удивление далеко от Солнца. Космический телескоп увидел выбросы воды, когда межзвездная комета находилась почти в три раза дальше от Солнца, чем Земля, то есть примерно 450 млн км.

Это намного больше расстояния, на котором водяной лед может легко сублимироваться, то есть переходить из твердого сразу в газообразное состояние, минуя фазу жидкости. Астрономы измерили скорость выхода воды, и она составляет примерно 40 килограммов в секунду.

Межзвездная комета 3I/ATLAS Фото: Live Science

По словам ученых, обнаружение воды, или даже ее слабого отпечатка в межзвездной комете, дает представление об условиях в другой планетной системе. Это значит, что химические компоненты, необходимые для жизни, не являются уникальными для нашей планетной системы.

Исследователи предложили гипотезу, объясняющую сублимацию, происходящую так далеко от Солнца. Солнечный свет мог нагревать мельчайшие частицы льда, выделяющиеся из ядра кометы. Это приводило к их испарению и испусканию ультрафиолетового излучения.

По словам ученых, каждый межзвездный объект был сюрпризом, но 3I/ATLAS еще больше удивляет. 1I/Оумуамуа был схим объектом, 2I/Борисов был богат угарным газом, а 3I/ATLAS выделяет воду на таком расстоянии, где этого не ожидали ученые.

До середины ноября межзвездная комета 3I/ATLAS будет недоступна для наблюдений, но затем ученые снова продолжат ее изучение.Считается, что уже в начале весны 2026 года комета начнет покидать пределы Солнечной системы, чтобы уже никогда не вернуться.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили, что соотношение никеля и железа в коме кометы 3I/ATLAS резко менялось по мере приближения ее к Солнцу. Ранее ничего подобного ученые не видели.

Также Фокус писал о том, что загадка невидимых звезд решена. По словам ученых, они обнаружили самую красную и наиболее покрытую пылью звезду типа красный сверхгигант, взрыв которой когда-либо наблюдали. Это открытие решает давнюю загадку: почему астрономы так редко видят взрывы таких массивных звезд.