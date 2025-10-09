Загадка невидимых звезд решена: получено изображение красного гиганта прямо перед взрывом (фото)

По словам ученых, они обнаружили самую красную и наиболее покрытую пылью звезду типа красный сверхгигант, взрыв которой когда-либо наблюдали. Это открытие решает давнюю загадку: почему астрономы так редко видят взрывы таких массивных звезд.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб получили самое детальное изображение звезды непосредственно перед тем, как она взорвалась сверхновой. Оказалось, что источником сверхновой, обнаруженной несколько месяцев назад, стала звезда типа красный сверхгигант, окутанная пылью, на расстоянии 40 миллионов световых лет от нас. Это открытие решает давнюю загадку, над решением которой ломали голову астрономы несколько десятилетий. Массивные звезды типа красный сверхгигант должны в конце жизни взрываться сверхновой, но астрономы обнаружили очень мало примеров того, что это происходит на самом деле. Теперь выяснилось, в чем причина. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

Теоретические модели предсказывают, что массивные звезды типа красный сверхгигант должны быть предшественниками сверхновых с коллапсом ядра или сверхновых типа II. Большинство массивных звезд, взрывающихся как сверхновые, являются самыми яркими объектами в космосе. Поэтому теоретически их должно быть легко обнаружить до взрыва. Но обнаружить удалось лишь небольшое количество таких звезд.

Красные сверхгиганты представляют собой последнюю стадию жизни очень массивных звезд, а потому они являются одними из самых больших звезд во Вселенной. Когда у этих звезд, происходит коллапс ядра под действием гравитации, они взрываются сверхновой и после себя оставляют нейтронную звезду или черную дыру. Самым известным красным сверхгигантом является звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона, которая должна взорваться в течение следующих 10 000–100 000 лет.

Астрономы обнаружили очень малое количество сверхгигантов, которые взрываются сверхновой. Теперь ученые получили самое детальное изображение такой звезды непосредственно перед взрывом. Это открытие помогло решить давнюю загадку. Как говорят ученые, многие красные сверхгиганты действительно взрываются сверхновой, но их невозможно увидеть с помощью большинства телескопов, ведь их скрывает очень плотный слой окружающей пыли.

В июне этого года астрономы обнаружили в галактике NGC 1637, на расстоянии 40 млн световых лет от нас, сверхновую, получившую название SN 2025pht. Оказалось, что телескоп Уэбб запечатлел еще в 2024 году звезду, которая создала эту сверхновую.

На фотографиях была обнаружена необычайно яркая и необычайно красная звезда, которая была окутана толстым слоем пыли. Ученые говорят, что это самая красная и наиболее покрытая пылью звезда типа красный сверхгигант, взрыв которой когда-либо наблюдали.

Хотя звезда светила примерно в 100 000 раз ярче Солнца, окружающая пыль поглощала большую часть этого света. Слой пыли был настолько плотным, что звезда в видимом свете выглядела более чем в 100 раз тусклее, чем без этого слоя. Поскольку пыль блокировала более короткие волны света, звезда выглядела неожиданно красной.

Астрономы также обнаружили, что пыль вокруг звезды была необычайно богата углеродом, в отличие от силикатной пыли, типичной для красных сверхгигантов. Это может указывать на то, что мощная конвекция внутри звезды вытягивала углерод из ядра в последние годы ее существования.

