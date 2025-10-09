Загадку невидимих зірок вирішено: отримано зображення червоного гіганта просто перед вибухом (фото)

За словами вчених, вони виявили найчервонішу і найбільш вкриту пилом зірку типу червоний надгігант, вибух якої коли-небудь спостерігали. Це відкриття вирішує давню загадку: чому астрономи так рідко бачать вибухи таких масивних зірок.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб отримали найдетальніше зображення зірки безпосередньо перед тим, як вона вибухнула надновою. Виявилося, що джерелом наднової, виявленої кілька місяців тому, стала зірка типу червоний надгігант, оповита пилом, на відстані 40 мільйонів світлових років від нас. Це відкриття вирішує давню загадку, над вирішенням якої ламали голову астрономи кілька десятиліть. Масивні зірки типу червоний надгігант повинні наприкінці життя вибухати надновою, але астрономи виявили дуже мало прикладів того, що це відбувається насправді. Тепер з'ясувалося, у чому причина. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Теоретичні моделі передбачають, що масивні зірки типу червоний надгігант мають бути попередниками наднових з колапсом ядра або наднових типу II. Більшість масивних зірок, що вибухають як наднові, є найяскравішими об'єктами в космосі. Тому теоретично їх мало б бути легко виявити до вибуху. Але виявити вдалося лише невелику кількість таких зірок.

Червоні надгіганти являють собою останню стадію життя дуже масивних зірок, а тому вони є одними з найбільших зірок у Всесвіті. Коли у цих зірок відбувається колапс ядра під дією гравітації, вони вибухають надновою і після себе залишають нейтронну зірку або чорну діру. Найвідомішим червоним надгігантом є зірка Бетельгейзе в сузір'ї Оріона, яка повинна вибухнути протягом наступних 10 000-100 000 років.

Астрономи виявили дуже малу кількість надгігантів, які вибухають надновою. Тепер учені отримали найдетальніше зображення такої зірки безпосередньо перед вибухом. Це відкриття допомогло вирішити давню загадку. Як кажуть учені, багато червоних надгігантів дійсно вибухають надновою, але їх неможливо побачити за допомогою більшості телескопів, адже їх приховує дуже щільний шар навколишнього пилу.

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб отримали найдетальніше зображення зірки безпосередньо перед тим, як вона вибухнула надновою Фото: solar-system

У червні цього року астрономи виявили в галактиці NGC 1637, на відстані 40 млн світлових років від нас, наднову, що отримала назву SN 2025pht. Виявилося, що телескоп Вебб сфотографував ще 2024 року зірку, яка створила цю наднову.

На фотографіях було виявлено надзвичайно яскраву і надзвичайно червону зірку, яка була оповита товстим шаром пилу. Вчені кажуть, що це найчервоніша і найбільш вкрита пилом зірка типу червоний надгігант, вибух якої коли-небудь спостерігали.

Хоча зірка світила приблизно в 100 000 разів яскравіше за Сонце, навколишній пил поглинав більшу частину цього світла. Шар пилу був настільки щільним, що зірка у видимому світлі виглядала більш ніж у 100 разів тьмянішою, ніж без цього шару. Оскільки пил блокував коротші хвилі світла, зірка виглядала несподівано червоною.

Астрономи також виявили, що пил навколо зірки був надзвичайно багатий вуглецем, на відміну від силікатного пилу, типового для червоних надгігантів. Це може вказувати на те, що потужна конвекція всередині зірки витягала вуглець із ядра в останні роки її існування.

