Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS здивував астрономів: викидає 40 кг води на секунду

Міжзоряна комета 3I/ATLAS, за якою вже кілька місяців спостерігають астрономи, дивує вчених своєю поведінкою. Астрономи за допомогою космічного телескопа Swift виявили хімічний відбиток води — газоподібний гідроксил (OH), який виходить із комети. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal Letters, пише Interesting Engineering.

3I/ATLAS — це третій міжзоряний об'єкт, коли-небудь виявлений у Сонячній системі, після 1I/Оумуамуа і 2I/Борисов. Вважається, що ця міжзоряна комета віком 7-10 мільярдів років є найдавнішою з тих комет, які коли-небудь спостерігалися. 3I/ATLAS також є найбільшим із трьох відомих міжзоряних об'єктів, адже її розмір оцінюється в приблизно 5 кілометрів.

Космічний телескоп Swift під час спостереження за кометою, яка наприкінці жовтня наблизиться на максимально близьку відстань до Сонця, виявив слабке ультрафіолетове світіння газоподібного OH, який виходить із 3I/ATLAS.

Вперше успішно виявивши воду на кометі 3I/ATLAS, астрономи зможуть почати оцінювати її за тією самою шкалою, яка використовується для вивчення комет у Сонячній системі. Це допоможе вченим порівняти 3I/ATLAS з відомими кометами, а значить краще зрозуміти особливості хімічного складу міжзоряного об'єкта.

За словами астрономів, водна активність на 3I/ATLAS відбувалася напрочуд далеко від Сонця. Космічний телескоп побачив викиди води, коли міжзоряна комета перебувала майже втричі далі від Сонця, ніж Земля, тобто приблизно 450 млн км.

Це набагато більше за відстань, на якій водяний лід може легко сублімуватися, тобто переходити з твердого відразу в газоподібний стан, минаючи фазу рідини. Астрономи виміряли швидкість виходу води, і вона становить приблизно 40 кілограмів на секунду.

За словами вчених, виявлення води, або навіть її слабкого відбитка в міжзоряній кометі, дає уявлення про умови в іншій планетній системі. Це означає, що хімічні компоненти, необхідні для життя, не є унікальними для нашої планетної системи.

Дослідники запропонували гіпотезу, що пояснює сублімацію, яка відбувається так далеко від Сонця. Сонячне світло могло нагрівати найдрібніші частинки льоду, що виділяються з ядра комети. Це призводило до їхнього випаровування і випускання ультрафіолетового випромінювання.

За словами вчених, кожен міжзоряний об'єкт був сюрпризом, але 3I/ATLAS ще більше дивує. 1I/Оумуамуа був схим об'єктом, 2I/Борисов був багатий на чадний газ, а 3I/ATLAS виділяє воду на такій відстані, де цього не очікували вчені.

До середини листопада міжзоряна комета 3I/ATLAS буде недоступна для спостережень, але потім вчені знову продовжать її вивчення.Вважається, що вже на початку весни 2026 року комета почне залишати межі Сонячної системи, щоб уже ніколи не повернутися.

