Угроза из космоса: спутники Илона Маска теперь постоянно падают с орбиты, что происходит

На орбите находятся тысячи спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX. Уже сейчас некоторые из спутников из-за окончания срока службы падают в атмосферу планеты. В ближайшем будущем, как прогнозируют ученые вероятность того, что эти спутники будут достигать поверхности Земли, повысится.

По словам американского астрофизики Джонатана Макдауэлла, каждый день на Землю падает один или два спутника Starlink. И эта цифра, как предупреждает ученый, будет только расти, пишет Futurism.

Компания Илона Маска SpaceX Маска с 2019 года запустила тысячи спутников Starlink на орбиту и сейчас там находится более 8000 таких спутников. Только в этом году в космос было запущено более 2000 спутников Starlink. Но и другие компании также формируют свои спутниковые группировки для обеспечения интернетом. Например, Amazon планирует запустить в ближайшем будущем более 3000 интернет-спутников, первая партия уже находится на орбите с начала 2025 года.

По словам Макдауэлла, после того, как на орбите будут развернуты все спутниковые группировки на низкой околоземной орбите будет находиться примерно 30 000 спутников американских компаний. Также ожидается развертывание еще 20 000 китайских интернет-спутников.

Это значит, что околоземная орбита быстро становится перегруженной спутниками, что приводит к аварийным ситуациям. Одна из причин этого состоит в том, что спутники Starlink имеют короткий срок службы — всего примерно 5 лет. После завершения работы они падают в атмосферу Земли, чтобы там сгореть.

Ученые обеспокоены тем, что сгорающие спутники загрязняют атмосферу металлами, что потенциально может привести к разрушению защитного озонового слоя.

Ученый считает, что увеличение количества спутников может привести к тому, что могут возникать неконтролируемые столкновения между ними на орбите Фото: space.com

По словам Макдауэлла, пока сложно точно сказать, настолько сильно загрязняют спутники атмосферу Земли, но беспокойство по этому поводу обосновано. Но загрязнение атмосферы является одной из грядущих проблем. Федеральное управление гражданской авиации США предупредило, что к 2035 году примерно 28 000 фрагментов спутников Starlink смогут пережить падение в атмосферу каждый год. Это значит, что многие из обломков могут упасть на Землю. Если раньше вероятность того, что кто-то погибнет от космического мусора была почти равна нулю, то через 10 лет эта вероятность может вырасти до 61%.

Макдауэлл предупреждает, что что в ближайшем будущем на Землю будут падать уже не 1-2 спутника, а не менее пяти каждый день. Также ученый считает, что увеличение количества спутников может привести к тому, что могут возникать неконтролируемые столкновения между ними на орбите. Это приведет к появлению еще большего количества космического мусора на орбите, который может падать на Землю.

Спутники могут выйти из строя даже раньше конца срока эксплуатации из-за активности Солнца. Как показывают исследования, сильные солнечные бури заставляют спутники чаще падать вниз в атмосферу Земли.

