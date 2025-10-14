Околоземная орбита перегружена спутниками: ученые предупреждают об опасной ситуации

С каждым новым запуском спутников растет риск возникновения столкновений на низкой околоземной орбите, говорят ученые. Некоторые регионы околоземной орбиты уже слишком перегружены космическими аппаратами.

Ученые выяснили, что если в 2019 году только 0,2% спутников на околоземной орбите были вынуждены выполнять более 10 маневров для предотвращения столкновений в месяц, то к началу 2025 года этот показатель вырос до 1,4%. Это означает, что около 340 спутников тратят много времени на уклонение от космического мусора и других космических аппаратов. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Acta Astronautica, вскоре сотни спутников могут оказаться в орбитальных регионах, которые уже слишком переполнены для безопасной и долгосрочной эксплуатации, пишет Space.

Согласно исследованию, в 2019 году на низкой околоземной орбите на высоте менее 2000 километров вокруг Земли вращалось около 13 700 объектов, включая космический мусор. В 2025 году их число выросло до 24 185. Согласно прогнозам, к концу этого десятилетия на низкой околоземной орбите может находиться около 70 000 спутников. Ученые предупреждают, что в ближайшие годы эксплуатация спутников может стать слишком сложной и невыгодной.

Ученые смоделировали вероятность столкновения для каждой пары объектов, как спутников, так и космического мусора, находящихся в одном и том же регионе орбиты. Каждый раз, когда два объекта оказывались на расстоянии менее 200 метров друг от друга, исследователи отмечали, что это событие требует маневра уклонения от столкновения.

Космические аппараты NASA обычно маневрируют, когда риск столкновения превышает 1 к 100 000. Компания SpaceX, которая владеет спутниковой группировкой Starlink, использует автономную систему уклонения от столкновения, когда риск столкновения превышает 1 к миллиону. Частые маневры создают помехи в работе спутников, говорят ученые.

Согласно исследованию, выполнение маневра уклонения создает повышенный риск последующего столкновения с другим космическим аппаратом, поскольку он изменяет траекторию спутника таким образом, что алгоритмы прогнозирования столкновений могут не учитывать это сразу. Чем больше спутников на орбите, тем выше риск неудачи одного из этих маневров.

Расчеты ученых показывают, что начиная с 2025 года вероятность столкновения спутников между собой и с космическим мусором возрастет до 10%. Столкновение спутников создаст тысячи новых фрагментов космического мусора, что еще больше увеличит необходимость маневрирования и, таким образом, увеличит вероятность последующих столкновений. Именно этот риск столкновений беспокоит ученых.

Исследователи предупреждают, что околоземная орбита может оказаться переполненной космическим мусором, что усложнит эксплуатацию спутников уже в ближайшем будущем.

Исследование показало, что спутники, которые находятся на высоте 400 – 600 км и 700-800 испытывают много проблем из=-за перегруженности этих орбитальных регионов как действующими аппаратами, так и космическим мусором. Многим спутникам уже приходится уклоняться от столкновений более 10 раз в месяц.

Ученые считают, что спутниковые операторы должны отправлять меньше спутников в особенно перегруженные участки низкой околоземной орбиты, чтобы уменьшить риски столкновений.

