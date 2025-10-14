Компания Илона Маска завершила испытание ракеты Starship для полетов на Луну и Марс (видео)

Starship, самая большая и мощная ракета из когда-либо созданных, совершила суборбитальный испытательный полет, который был успешным.

Компания SpaceX Илона Маска провела 11-е испытание многоразовой двухступенчатой ракеты Starship. Это был последний полет перед началом испытаний новой версии гигантской ракеты, которая позволит доставлять людей и грузы на Луну и Марс, пишет Space.

Ракета Starship, состоящая из ускорителя (нижней ступени) Super Heavy и верхней ступени, катара представляет собой космический корабль Ship, стартовала во вторник 14 октября в 02:23 по Киеву с базы SpaceX в Техасе. Примерно через 7 минут после запуска ускоритель Super Heavy совершил мягкую посадку на воду в Мексиканском заливе. Космический корабль Ship совершил мягкую посадку на воду в Индийском океане у берегов Австралии через 66 минут.

Это был последний запуск текущей версии Starship, которая вскоре будет заменена еще более крупной версией. Но самое главное, что компании SpaceX удалось повторить успех, достигнутый во время 10-го испытательного полета в конце авгита и таким образом прервать серию неудачных испытаний Starship.

Космический корабль Ship на высоте 192 км развернул восемь имитаторов спутников Starlink, также провел во время суборбитального полета перезапуск своих двигателей. Затем Ship вернулся на Землю, выдержав сильное нагревание при входе в атмосферу.

В ходе будущих испытаний компания Илона Маска планирует запустить в космос более совершенную версию Starship, которую можно будет использовать для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Текущая версия Starship, известная как Version 2, имеет высоту 123 метра в собранном состоянии, т оесть с учетом двух ступеней. Но будущая версия ракеты, Version 3 будет иметь высоту 124,4 метра, а Version 4 – 142 метра.

SpaceX планирует возвращать Super Heavy и Ship на стартовую площадку после каждого полета, что позволит проводить быстро следующий запуск. Это позволит запускать Starship несколько раз в день с одной стартовой площадки.

SpaceX разрабатывает Starship, чтобы помочь человечеству освоить Марс — давнюю мечту основателя компании Илона Маска. Также NASA выбрало Starship в качестве первого пилотируемого посадочного модуля для миссии "Артемида-3". Это будет первая высадка астронавтов на Луну с 1972 года. Если все пойдет по плану, Starship впервые высадит астронавтов на Луне в 2027 году.

