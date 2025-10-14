Компанія Ілона Маска завершила випробування ракети Starship для польотів на Місяць і Марс (відео)

Starship, найбільша і найпотужніша ракета з коли-небудь створених, здійснила суборбітальний випробувальний політ, який був успішним.

Related video

Компанія SpaceX Ілона Маска провела 11-е випробування багаторазової двоступеневої ракети Starship. Це був останній політ перед початком випробувань нової версії гігантської ракети, яка дасть змогу доставляти людей і вантажі на Місяць і Марс, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ракета Starship, що складається з прискорювача (нижнього ступеня) Super Heavy і верхнього ступеня, що є космічним кораблем Ship, стартувала у вівторок, 14 жовтня, о 02:23 за Києвом із бази SpaceX у Техасі. Приблизно через 7 хвилин після запуску прискорювач Super Heavy здійснив м'яку посадку на воду в Мексиканській затоці. Космічний корабель Ship здійснив м'яку посадку на воду в Індійському океані біля берегів Австралії через 66 хвилин.

Це був останній запуск поточної версії Starship, яка незабаром буде замінена ще більшою версією. Але найголовніше, що компанії SpaceX вдалося повторити успіх, досягнутий під час 10-го випробувального польоту наприкінці серпня і таким чином перервати серію невдалих випробувань Starship.

Космічний корабель Ship на висоті 192 км розгорнув вісім імітаторів супутників Starlink, також провів під час суборбітального польоту перезапуск своїх двигунів. Потім Ship повернувся на Землю, витримавши сильне нагрівання при вході в атмосферу.

Під час майбутніх випробувань компанія Ілона Маска планує запустити в космос досконалішу версію Starship, яку можна буде використовувати для доставляння людей і вантажів на Місяць і Марс. Поточна версія Starship, відома як Version 2, має висоту 123 метри в зібраному стані, тобто з урахуванням двох ступенів. Але майбутня версія ракети, Version 3 матиме висоту 124,4 метра, а Version 4 — 142 метри.

Приблизно через 7 хвилин після запуску прискорювач Super Heavy здійснив м'яку посадку на воду в Мексиканській затоці. Космічний корабель Ship здійснив м'яку посадку на воду в Індійському океані біля берегів Австралії через 66 хвилин Фото: SpaceX

SpaceX планує повертати Super Heavy і Ship на стартовий майданчик після кожного польоту, що дасть змогу проводити швидко наступний запуск. Це дасть змогу запускати Starship кілька разів на день з одного стартового майданчика.

SpaceX розробляє Starship, щоб допомогти людству освоїти Марс — давню мрію засновника компанії Ілона Маска. Також NASA обрало Starship як перший пілотований посадковий модуль для місії "Артеміда-3". Це буде перша висадка астронавтів на Місяць з 1972 року. Якщо все піде за планом, Starship вперше висадить астронавтів на Місяці у 2027 році.

Фокус уже писав про те, як пройшло 10-е випробування ракети Starship наприкінці серпня.

Також Фокус писав про те, що експерти побоюються, що перша висадка людей на Місяць у XXI столітті може не відбутися у 2027 році через проблеми у SpaceX.

Ще Фокус писав про те, що в Сонячній системі може ховатися планета схожа на Землю. Астрономи вважають, що в Сонячній системі може перебувати ще одна планета, яка на відміну від гіпотетичної Планети Х, не є газовим гігантом. При цьому цей кандидат на роль Дев'ятої планети, який отримав назву Планета Y, розташований набагато ближче до нас.