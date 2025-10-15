4 корональних викиди маси із Сонця летять до Землі: планету накриє геомагнітна буря (фото)

Після того, як на Сонці виникло кілька потужних спалахів, у космос полетіли одразу чотири потужні потоки плазми, які вріжуться в магнітне поле Землі. Геомагнітна буря триватиме на Землі протягом кількох днів.

Related video

З 11 до 13 жовтня в регіоні сонячних плям AR4246 на Сонці виникло одразу кілька спалахів класу М. Це другий за потужністю спалах після викидів енергії та випромінювання класу Х, який вважається найпотужнішим під час прояву активності Сонця. Разом із цими спалахами з'явилися і чотири корональних викиди маси, спрямованих у бік нашої планети. Науковці прогнозують, що впродовж 15, 16 і 17 жовтня Землю накриє геомагнітна буря, а також можуть бути видні полярні сяйва навіть у середніх широтах, пише Space.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Корональні викиди маси — це колосальні викиди намагніченої плазми із Сонця, які можуть впливати на магнітне поле Землі. У результаті виникає геомагнітна буря, яку класифікують від рівня G1 (найслабша) до G5 (найсильніша). Коли частинки плазми проникають в атмосферу Землі, то при зіткненні з атмосферними газами сонячних частинок виникає полярне сяйво. Водночас геомагнітні бурі можуть чинити негативний вплив на роботу електромереж, зв'язку та супутників на низькій навколоземній орбіті.

Наприкінці минулого тижня активність Сонця була високою. Особливо активним був регіон сонячних плям AR4246 Фото: solar-system

Наприкінці минулого тижня активність Сонця була високою. Особливо активним був регіон сонячних плям AR4246, де виникала серія потужних сонячних спалахів, які супроводжувалися корональними викидами маси. Якщо вивчення спалахів досягає Землі протягом максимум 10 хвилин, то потокам плазми необхідно кілька днів, щоб дістатися до нашої планети. За умови, що корональні викиди були спрямовані в бік Землі.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у бік Землі прямує одразу 4 корональних викиди маси, що вирвалися із Сонця. Вони виникли кілька днів тому разом зі спалахами класу М.

У бік Землі прямує одразу 4 корональних викиди маси, які вирвалися із Сонця. Вони виникли кілька днів тому разом зі спалахами класу М Фото: solar-system

Очікується, що перший потік плазми вріжеться в магнітне поле Землі ввечері 15 жовтня, наступні — 16 жовтня. У результаті, згідно з прогнозом учених, виникне геомагнітна буря рівня G1. Ця буря триватиме на Землі щонайменше до 17 жовтня, якщо на Сонці не виникне нових корональних викидів маси, які вріжуться в нашу планету найближчими днями.

Очікується, що навіть у середніх широтах, на півночі США, у північній частині Європи, а також, можливо, на півночі України можна буде спостерігати полярне сяйво вже ввечері 15 жовтня і, можливо, протягом наступних двох вечорів.

Фахівець із космічної погоди Таміта Сков вважає, що кілька корональних викидів маси можуть об'єднатися в один потік і врізатися в магнітне поле Землі з більшою силою 16 жовтня. Це потенційно може спричинити сильнішу геомагнітну бурю.

Як уже писав Фокус, вчені змогли пояснити природу дощу, який йде на Сонці. Це дощ, що складається не з води, а з плазми.

Також Фокус писав про те, що зірка поглинула чорну діру, а та потім з'їла зірку зсередини. Астрономи такого ще не бачили. Відомо, що чорні діри поглинають цілі зірки. Але тепер астрономи спостерігали зворотний процес.