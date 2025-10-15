Сонячний вітер відірвав шматок хвоста яскравої комети, яка летить до Землі (відео)

Однією з найяскравіших цього року вважається комета C/2025 A6 (Lemmon). Скоро вона наблизиться на максимально близьку відстань до Землі і її можна буде побачити в нічному небі. Астрофотограф побачив, як сонячний вітер відриває частину хвоста цієї комети.

Related video

Астрофотограф Бреннан Гілмор зробив кілька зображень комети C/2025 A6 (Lemmon), яка вперше за 1350 років наближається до Землі і Сонця. На зображення видно, що хвіст комети, яка буде максимально яскравою 21 жовтня, постраждав від впливу сонячного вітру, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Комета C/2025 A6 (Lemmon) значно збільшила свою яскравість з моменту її відкриття 3 січня цього року. 21 жовтня вона перебуватиме в найближчій точці своєї орбіти до Землі, а 8 листопада — до Сонця. Існує ймовірність, що яскравість комети зросте настільки сильно, що через тиждень її можна буде побачити неозброєним оком у нічному небі. Хоча найімовірніше, для цього знадобиться щонайменше бінокль.

На фотографіях Гілмора видно яскраву зелену кому коми комети C/2025 A6 (Lemmon) (газова оболонка з випаровуваних речовин з ядра комети), коли крижаний об'єкт пролітав поруч із яскравою зіркою TW Leonis Minoris на початку жовтня. На зображеннях також видно довгий хвіст, який тягнеться від ядра комети. Кома і хвіст у комет виникають, коли вони наближаються до Сонця і тепло зірки нагріває крижану поверхню комети, що призводить до випаровування речовин. Що більша кома комети, то більше вона відбиває сонячного світла і тим яскравішою стає комета.

Хвіст комети постійно обдувається постійним потоком заряджених частинок, що випускаються Сонцем, відомим як Сонячний вітер.

Гілмор зробив із зображень комети відеоролик, на якому видно, як більша частина її хвоста була відірвана сонячним вітром.

Про те, як знайти в нічному небі комету C/2025 A6 (Lemmon), Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що 4 корональних викиди маси із Сонця летять до Землі і планету накриє геомагнітна буря. Після того, як на Сонці виникло кілька потужних спалахів, у космос полетіли відразу чотири потужні потоки плазми, які вріжуться в магнітне поле Землі. Геомагнітна буря триватиме на Землі протягом кількох днів.

Ще Фокус писав про те, що 20 жовтня в нічному небі можна буде спостерігати ще одну яскраву комету — C/2025 R2 (SWAN). Вона була виявлена минулого місяця і вперше за 1400 років наблизитися до Землі і Сонця.