Найбільша ракета у світі стане ще більшою: Starship має полетіти на Марс (відео)

Компанія SpaceX успішно завершила випробування найпотужнішої та найбільшої ракети у світі під назвою Starship. Але тепер на цю ракету чекає модернізація, щоб вона могла здійснювати польоти на Червону планету та Місяць.

Related video

У вівторок, 14 жовтня, успішно завершився 11-й випробувальний політ мегаракети Starship заввишки 123 метри, яка складається з двох частин: прискорювача Super Heavy і космічного корабля Starship або просто Ship. Обидві частини ракети успішно повернулися на Землю. Але це було останнє випробування Starship у даній версії, яка іменується Version 2. Тепер SpaceХ готує до випробування ракету у варіанті Version 3, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У вівторок, 14 жовтня, успішно завершився 11-й випробувальний політ мегаракети Starship

Згідно із заявою компанії SpacеХ, нова версія багаторазової ракети Starship буде використовуватися для польотів на навколоземну орбіту, а також для місій на Марс і Місяць. Наступна версія ракети, Starship Version 3, буде приблизно на 1,5 метра вищою в зібраному вигляді. Хоча вона зовні буде схожа на Starship Version 2, нова ракета буде істотно модернізована.

Наприклад, буде встановлено потужніші двигуни Raptor на корабель Ship Version 3. Також буде модернізовано накопичувачі енергії та авіоніку, що дасть змогу здійснювати тривалі польоти в космос.

На корабель Ship будуть встановлені нові стикувальні адаптери, які будуть використовуватися для стикування двох таких кораблів на орбіті. Для того, щоб корабель Ship зміг здійснювати тривалі польоти в космосі, йому необхідне додаткове паливо. Наступного року компанія SpaceX збирається провести перше заправлення космічного корабля Starship за допомогою корабля-заправника.

Нова версія багаторазової ракети Starship буде використовуватися для польотів на навколоземну орбіту, а також для місій на Марс і Місяць Фото: SpaceX

Прискорювач Super Heavy Version 3 буде оснащений новим паливопроводом, який подає рідкий метан і рідкий кисень до двигунів Raptor. Також нова версія підсилювача матиме оновлені "закрилки", необхідні для точної посадки на стартовий майданчик. Спеціальні маніпулятори стартової вежі захоплюють ці конструкції на Super Heavy після посадки.

Космічний корабель Starship V3 Version 3 зможе літати на Марс і Місяць. Планується, що наприкінці наступного року, якщо випробування пройдуть успішно, то один або кілька кораблів SpaceX без екіпажу вирушать на Червону планету.

У довгостроковій перспективі SpaceX планує створити Starship Version 4 і ця ракета буде ще більшою. Висота мегаракети в зібраному вигляді має становити 142 метри. Ця ракета матиме більше двигунів Raptor і її перший політ очікується у 2027 році.

2027 рік може стати знаковим як для компанії SpaceX, так і для NASA. Саме в цей рік космічне агентство США планує відправити на поверхню Місяця астронавтів уперше з 70-х років минулого століття. Як місячний посадковий модуль для астронавтів буде використовуватися космічний корабель Starship.

Фокус уже докладніше писав про те, як пройшов 11-й випробувальний політ ракети Starship.

Також Фокус про те, що наступного року NASA збирається відправити астронавтів у політ навколо Місяця, щоб підготуватися до майбутньої висадки на поверхню супутника Землі.

Ще Фокус писав про те, що сонячний вітер відірвав шматок хвоста яскравої комети, яка летить до Землі. Однією з найяскравіших цього року вважається комета C/2025 A6 (Lemmon). Скоро вона наблизиться на максимально близьку відстань до Землі і її можна буде побачити в нічному небі. Астрофотограф побачив, як сонячний вітер відриває частину хвоста цієї комети.