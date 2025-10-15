Самая большая ракета в мире станет еще больше: Starship должна полететь на Марс (видео)

Компания SpaceX успешно завершила испытания самой мощной и большой ракеты в мире под названием Starship. Но теперь эту ракету ждет модернизация, чтобы она могла осуществлять полеты на Красную планету и Луну.

Во вторник, 14 октября, успешно завершился 11-й испытательный полет мегаракеты Starship высотой 123 метра, которая состоит из двух частей: ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship или просто Ship. Обе части ракеты успешно вернулись на Землю. Но это было последнее испытание Starship в данной версии, которая именуется Version 2. Теперь SpaceХ готовит к испытанию ракету в варианте Version 3, пишет Space.

Согласно заявлению компании SpaceХ, новая версия многоразовой ракеты Starship будет использоваться для полетов на околоземную орбиту, а также для миссий на Марс и Луну. Следующая версия ракеты, Starship Version 3, будет примерно на 1,5 метра выше в собранном виде. Хотя она внешне будет похожа на Starship Version 2, новая ракета будет существенно модернизирована.

Например, будут установлены более мощные двигатели Raptor на корабль Ship Version 3. Также будут модернизированы накопители энергии и авионика, что позволит осуществлять длительные полеты в космос.

На корабль Ship будут установлены новые стыковочные адаптеры, которые будут использоваться для стыковки двух таких кораблей на орбите. Для того, чтобы корабль Ship смог осуществлять длительные полеты в космосе ему необходимо дополнительное топливо. В следующем году компания SpaceX собирается провести первую заправку космического корабля Starship с помощью корабля-заправщика.

Новая версия многоразовой ракеты Starship будет использоваться для полетов на околоземную орбиту, а также для миссий на Марс и Луну Фото: SpaceX

Ускоритель Super Heavy Version 3 будет оснащен новым топливопроводом, который подает жидкий метан и жидкий кислород к двигателям Raptor. Также новая версия усилителя будет иметь обновленные "закрылки", необходимые для точной посадки на стартовую площадку. Специальные манипуляторы стартовой башни захватывают эти конструкции на Super Heavy после посадки.

Космический корабль Starship V3 Version 3 сможет летать на Марс и Луну. Планируется, что в конце следующего года, если испытания пройдут успешно, то один или несколько кораблей SpaceX без экипажа отправятся на Красную планету.

В долгосрочной перспективе SpaceX планирует создать Starship Version 4 и эта ракета будет еще больше. Высота мегаракеты в собранном виде должна составить 142 метра. Эта ракета будет иметь больше двигателей Raptor и ее первый полет ожидается в 2027 году.

2027 год может стать знаковым как для компании SpaceX, так и для NASA. Именно в этот год космическое агентство США планирует отправить на поверхность Луны астронавтов впервые с 70-х годов прошлого века. В качестве лунного посадочного модуля для астронавтов будет использоваться космический корабль Starship.

