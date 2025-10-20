На Землю упал неизвестный объект из космоса: возможно, это обломки китайской ракеты (фото)

В Западной Австралии был обнаружен обгоревший космический мусор, который может быть частью запущенной в прошлом месяце китайской ракеты.

Полиция объявила, что большой обгоревший объект, который был обнаружен 18 октября в засушливом и малонаселенном регионе Пилбара в Западной Австралии, по всей видимости, является космическим мусором, вошедшим в атмосферу Земли. Этот объект был обнаружен шахтерами на отдаленной дороге примерно в 30 километрах от шахтерского города Ньюман, пишет The Guardian.

В настоящее время ведется расследование с участием полиции, Австралийского космического агентства и Департамента пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций Западной Австралии, чтобы выяснить, что из себя точно представляет упавший из космоса объект.

Специалист по космическому мусору Элис Горман считает, что это может быть часть китайской ракеты Jieling, которая была запущена в космос 25 сентября. Горман считает, что это четвертая ступень ракеты, которая некоторое время вращалась вокруг Земли, а затем внезапно вошла в атмосферу и упала в Австралии.

В местной полиции заявили, что, согласно предварительному исследованию объекта, он был изготовлен из углеродного волокна и соответствует ранее выявленному космическому мусору, такому как сосуды высокого давления с композитной оболочкой или ракетные топливные баки. Сосуды высокого давления с композитной оболочкой — это резервуары, используемые для хранения жидкого топлива под высоким давлением в космических аппаратах.

Инженеры Австралийского космического агентства проведут дополнительное исследование, чтобы определить источник происхождения обгоревшего объекта.

Падение комического мусора на сушу представляет собой редкое явление, ведь большая часть Земли покрыта водой. Поэтому, даже если какой-то обломок космического мусора падает вниз, то с большей долей вероятности он окажется в океане.

По словам генерального директора Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера, космический мусор становится все более серьезной проблемой на орбите, по мере роста запусков ракет. Также увеличивается количество падающих обломков космического мусора.

По словам Горман, топливные баки часто изготавливаются из нержавеющей стали или титановых сплавов с покрытием из углеродного волокна, что обеспечивает им очень высокую температуру плавления. Поэтому они могут пережить вход в атмосферу Земли и не сгореть там полностью.

