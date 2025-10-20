Компания из США создала "броню" для защиты астронавтов от космического мусора Илона Маска

Американская компания Atomic-6 создала “Космическую броню” - композитный материал, который может защитить космические аппараты и астронавтов от мусора на орбите.

Технологические компании, такие как SpaceX Илона Маска все больше засоряют околоземную орбиту космическим мусором, который создают их аппараты. Теперь же американская компания Atomic-6 создала новый метод защиты астронавтов и аппаратов на орбите от многочисленных фрагментов мусора. Новый композитный материал получил название "Космическая броня". Он прошел наземные испытания и уже в 2026 году спутники, покрытие этим материалом должны отправиться в космос, пишет Futurism.

Только компания SpaceX управляет примерно 8600 спутниками Starlink на околоземной орбите. Но это число растет за счет новых запусков. При этом группировку спутников необходимо пополнять из-за того, что часть из них после окончания срока службы падает в атмосферу Земли, а часть остается на орбите в неактивном состоянии.

Таким образом неработающие спутники Starlink присоединяются к примерно 25 000 фрагментов космического мусора, который можно обнаружить на орбите. В то же время расчеты ученых показывают, что кроме фрагментов мусора, которые можно отследить, на околоземной орбите находится примерно 170 миллионов фрагментов более мелкого мусора. Эти обломки слишком маленькие, чтобы их можно было обнаружить, но они представляют большую угрозу для космических аппаратов и кораблей. Чем больше накапливается космического мусора, тем большей становится угроза того, что мелкие обломки мусора могут врезаться в работающие аппараты и даже Международную космическую станцию. Это может нанести серьезный ущерб, ведь фрагменты космического мусора движутся со скоростью более 25 000 км/ч.

Неработающие спутники Starlink присоединяются к примерно 25 000 фрагментов космического мусора, который можно обнаружить на орбите Фото: ScienceAlert

Сейчас на спутниках используют щиты, обычно созданные из алюминия, которые поглощают удар и таким образом защищают космические аппараты от повреждения. Но эти щиты при ударе создают вторичные обломки, которые представляют угрозу для других спутников и астронавтов.

Поэтому компания Atomic-6 разработала новый композитный материл, названный "Космическая броня", который должен улучшить защиту спутников и астронавтов от фрагментов космического мусора. Согласно заявлению компании, новый материал в виде шестигранных плиток, которым можно покрыть спутники, способен защитить аппараты и астронавтов от фрагментов мусора размером менее 3 мм, которые сложно обнаружить.

Новый материал уже прошел наземные испытания. Компания Atomic-6 планирует уже в следующем году отправить в космос спутники, оснащенные "Космической броней".

Помимо защиты от опасного мусора, Atomic-6 заявляет, что "Космическая броня" также может быть использована для борьбы с растущей угрозой со стороны враждебных космических аппаратов, имея в виду российские и китайские спутники. Хотя на сегодняшний день не зафиксировано ни одного подобного целенаправленного столкновения спутников других стран с аппаратами США.

