В центре Млечного Пути происходит нечто странное: излучение может выпускать неуловимое вещество

Загадочный избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути может быть вызван столкновениями и уничтожением частиц темной материи.

Астрономы пришли к выводу, что распределение темной материи в нашей галактике не такое, как предполагалось. Поэтому именно темная материя может быть потенциальным источником загадочного гамма-излучения в центре Млечного Пути. Моделирование показывает, что распределение темной материи в центре галактики не сферическое, а сплющенное и асимметричное. Это говорит о том, что избыток гамма-излучения может возникать из-за столкновения и уничтожения частиц темной материи. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, пишет Phys.

16 лет назад с помощью космического телескопа Fermi астрономы обнаружили слишком много гамма-излучения, исходящего из центра нашей галактики. Это явление получило название "избыток гамма-излучения".

За прошедшие годы астрономы предложили два основных объяснения того, что может вызывать этот избыток гамма-излучения. Источником этого излучения может быть неизвестный вид миллисекундных пульсаров, то есть нейтронных звезд с очень быстрым вращением. Но также источником излучения могут быть и гипотетические частицы темной материи, известные как вимпы, которые сталкиваются и уничтожают друга с выбросом излучения.

Но распространение в пространстве гамма-лучей не соответствовало предсказанному распределению темной материи. Ожидалось, что темная материя в центре галактики имеет сферическую форму, но моделирование показало, что она имеет сплющенную форму.

Астрономы пришли к выводу, что миллиарды лет назад наша галактика поглотила несколько более мелких галактик, которые принесли с собой свою темную материю. Поэтому скопление темной материи в центре Млечного Пути приняло асимметричную и эллипсоидальную форму.

Если избыточное гамма-излучение не исходит от неизвестных нейтронных звезд, то это может стать первым доказательством существования темной материи, которую еще никогда не видели напрямую.

Ученые говорят, что темная материя доминирует во Вселенной и удерживает галактики вместе. А избыток гамма-излучения может быть первым свидетельством того, что частицы темной материи уничтожают друг друга в центре Млечного Пути и выделяется самый мощный свет во Вселенной.

Астрономы считают, что по мере того, как частицы темной материи накапливались в центре нашей галактики, число столкновений между ними росло, что вызывало избыток гамма-излучения.

Хотя это исследование еще не дает полного доказательства существования темной материи, астрономы считают, что дальнейшие наблюдения могут выявить истинную природу этого невидимого вещества.

