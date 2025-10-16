Не совсем темная материя: загадочное вещество может оставлять цветные отпечатки в свете

Хотя считается, что темная материя является темной, новое исследование предполагает, что она может иметь красную и синюю сигнатуру. С ее помощью можно определить тип темной материи.

Темная материя составляет более 80% материи во Вселенной, но она не излучает, не поглощает и не отражает свет, а значит ее нельзя увидеть напрямую. Ученые считают, что свет, который проходит через участки космоса, наполненные темной материей, может приобретать красный или синий оттенок. Это зависит от того, через какой тип темной материи он проходит. Исследование, опубликованное в журнале Physics Letters B, предполагает, что этот эффект можно обнаружить, но с помощью нового поколения телескопов. Это даст возможность приблизиться к разгадке тайны темной материи, пишет Space.

По словам ученых, хотя считается, что темная материя является темной, они предполагают, что это загадочное вещество может иметь своего рода цветовую сигнатуру. Исследование предполагает, что даже если темная материя не взаимодействует со светом напрямую, она может делать это косвенно с помощью промежуточных частиц, которые находятся между источником света и темной материей. Например, это может быть бозон Хиггса, составляющий поле Хиггса, которое отвечает за предоставление массы известным частицам.

Эта косвенная связь может позволить частицам света, фотонам, рассеваться при прохождении через темную материю. В результате частицы темной материи могут оставлять цветовой отпечаток в свете, который можно обнаружить.

Согласно исследованию, если темная материя состоит из слабо взаимодействующих массивных частиц или вимпов, которые взаимодействуют с помощью слабого взаимодействия, то свет, проходящий через темную материю должен немного сместиться в красную часть электромагнитного спектра, то есть стать немного красным.

На изображении показано распределение вещества в скоплении галактик 1E 0657-556. Два розовых участка на изображении содержат большую часть обычной материи. Однако синие области на этом изображении показывают, где, по расчетам астрономов, должна находиться большая часть массы скопления. Большая часть материи (синяя) четко отделена от обычной материи (розовая), что прямо свидетельствует о том, что почти вся материя в скоплении является темной Фото: NASA

Если темная материя состоит из других частиц, которые взаимодействуют только с помощью гравитации, то свет может сместиться в синюю часть электромагнитного спектра, то есть стать немного синим.

Это означает, что темная материя может оставлять заметный отпечаток в свете, который проходит через регионы, наполненные темной материей, такие как центры галактик или скопления галактик.

По словам ученых, свет, исходящий из более далеких объектов, может слегка менять свой цвет, в зависимости от типа темной материи, которая доминирует между источником света и Землей. Разные отпечатки темной матери в свете могут помочь выяснить, из чего состоит это загадочное вещество.

Согласно исследованию, обнаружить такой эффект в свете можно будет с помощью более чувствительных телескопов, которые должны начать работу в ближайшем будущем. Если предположение ученых правильное и получится обнаружить красные и синие отпечатки темной материи в свете, то это даст возможность приблизиться к разгадке природы этого невидимого вещества.

