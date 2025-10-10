Астрономы обнаружили в глубоком космосе загадочный темный объект с наименьшей массой (фото)

Ученые обнаружили на расстоянии примерно 10 млрд световых лет от нас темный объект с наименьшей массой, из всех когда-либо обнаруженных во Вселенной. Возможно, это сгусток таинственной темной материи.

Related video

Темная материя — это таинственная форма материи, которая заполняет большую часть Вселенной. Она не излучает свет и взаимодействует с обычной материей только с помощью гравитации. Темная материя, как считается играет ключевую роль в формировании звезд и галактик. Пока неизвестно является или темная материя однородной, ведь это имеет значение для определения того, из чего она состоит. Поскольку темную материю невозможно наблюдать напрямую, ее свойства можно определить только путем наблюдения эффекта гравитационного линзирования, при котором свет от более далекого объекта искажается и отклоняется гравитацией темного объекта. Именно такой темный объект, который может быть сгустком темной материи, астрономы обнаружили на расстоянии 10 миллиардов световых лет от нас. Обнаружение большего количества подобных объектов и понимание их природы может опровергнуть некоторые теории о темной материи. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По слова мученых, поскольку темные объекты не излучают свет, их нельзя увидеть напрямую. Но можно использовать далекие галактики, свет которых искажается гравитацией темного объекта.

Загадочный темный объект был обнаружен с помощью сети телескопов по всему миру. Астрономы увидели, как гравитация темного объекта искажает свет, который проходит рядом с ним. Этот эффект называется гравитационным линзированием. Основываясь на искажении света далекой галактики, астрономы могут определить количество вещества в невидимом объекте. По словам ученых, обнаружение таких объектов критически важно для изучения природы темной материи.

Ученые выяснили, что масса загадочного темного объекта примерно в миллион раз превышает массу Солнца. И это темный объект с малой массой среди ранее обнаруженных. Масса объекта примерно в 100 раз меньше, чем масса других темных объектов. Пока что ученые точно не знают, что это: это может быть сгусток темной материи или очень компактная, неактивная карликовая галактика. По сути это компактный сгусток массы, природу которого еще предстоит определить. Но астрономы считают, что это может быть темная материя. По слова авторов исследования, считается, что каждая галактика, включая Млечный Путь, заполнена сгустками темной материи.

Черное кольцо и центральная точка — инфракрасное изображение далекой галактики, искаженное гравитационной линзой. Оранжевый/красный цвет – это изображение того же объекта в радиоволнах. Рядом на увеличенном изображении в виде белого пятна дополнительная масса темного объекта Фото: phys.org

Хотя темная материя невидима, ее можно увидеть благодаря гравитационному влиянию на окружающую материю. Считается, что темная материя формирует распределение галактик, звезд и других видимых объектов. Астрономы хотят выяснить, может ли темная материя существовать в виде небольших сгустков массы без звезд. Это может подтвердить или опровергнуть некоторые теории о природе темной материи.

По словам ученых, это открытие согласуется с теорией холодной темной материи, на которой основана значительная часть знаний о формировании галактик. Теперь ученые хотят обнаружить и другие темные объекты с малой массой, чтобы выяснить, согласуются ли они с теорией о темной материи.

Если подобные загадочные темные объекты будут и дальше находить в других частях Вселенной, и если они действительно окажутся полностью лишенными звезд, то некоторые теории о темной материи могут быть опровергнуты.

Как уже писал Фокус, авторы недавнего исследования пришли к выводу, что на самом деле никакой темной материи может не существовать во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые в истории сфотографировали двойную черную дыру. Ученые впервые получили прямое изображение двух черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Это изображение подтверждает теоретическое предположение, что двойные черные дыры существуют.