Астрономи виявили в глибокому космосі загадковий темний об'єкт із найменшою масою (фото)

Вчені виявили на відстані приблизно 10 млрд світлових років від нас темний об'єкт з найменшою масою, з усіх коли-небудь виявлених у Всесвіті. Можливо, це згусток таємничої темної матерії.

Темна матерія — це таємнича форма матерії, яка заповнює більшу частину Всесвіту. Вона не випромінює світло і взаємодіє зі звичайною матерією тільки за допомогою гравітації. Темна матерія, як вважається, відіграє ключову роль у формуванні зірок і галактик. Наразі невідомо чи є темна матерія однорідною, адже це має значення для визначення того, з чого вона складається. Оскільки темну матерію неможливо спостерігати напряму, її властивості можна визначити лише шляхом спостереження ефекту гравітаційного лінзування, за якого світло від більш далекого об'єкта спотворюється та відхиляється гравітацією темного об'єкта. Саме такий темний об'єкт, який може бути згустком темної матерії, астрономи виявили на відстані 10 мільярдів світлових років від нас. Виявлення більшої кількості подібних об'єктів і розуміння їхньої природи може спростувати деякі теорії про темну матерію. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

За словами мучених, оскільки темні об'єкти не випромінюють світло, їх не можна побачити безпосередньо. Але можна використовувати далекі галактики, світло яких спотворюється гравітацією темного об'єкта.

Загадковий темний об'єкт був виявлений за допомогою мережі телескопів по всьому світу. Астрономи побачили, як гравітація темного об'єкта спотворює світло, що проходить поруч із ним. Цей ефект називається гравітаційним лінзуванням. Ґрунтуючись на спотворенні світла далекої галактики, астрономи можуть визначити кількість речовини в невидимому об'єкті. За словами вчених, виявлення таких об'єктів критично важливе для вивчення природи темної матерії.

Учені з'ясували, що маса загадкового темного об'єкта приблизно в мільйон разів перевищує масу Сонця. І це найтемніший об'єкт із малою масою серед раніше виявлених. Маса об'єкта приблизно в 100 разів менша, ніж маса інших темних об'єктів. Поки що вчені точно не знають, що це: це може бути згусток темної матерії або дуже компактна, неактивна карликова галактика. По суті це компактний згусток маси, природу якого ще належить визначити. Але астрономи вважають, що це може бути темна матерія. За словами авторів дослідження, вважається, що кожна галактика, включно з Чумацьким Шляхом, заповнена згустками темної матерії.

Чорне кільце і центральна точка — інфрачервоне зображення далекої галактики, спотворене гравітаційною лінзою. Помаранчевий/червоний колір — це зображення того самого об'єкта в радіохвилях. Поруч на збільшеному зображенні у вигляді білої плями додаткова маса темного об'єкта Фото: phys.org

Хоча темна матерія невидима, її можна побачити завдяки гравітаційному впливу на навколишню матерію. Вважається, що темна матерія формує розподіл галактик, зірок та інших видимих об'єктів. Астрономи хочуть з'ясувати, чи може темна матерія існувати у вигляді невеликих згустків маси без зірок. Це може підтвердити або спростувати деякі теорії про природу темної матерії.

За словами вчених, це відкриття узгоджується з теорією холодної темної матерії, на якій заснована значна частина знань про формування галактик. Тепер учені хочуть виявити й інші темні об'єкти з малою масою, щоб з'ясувати, чи узгоджуються вони з теорією про темну матерію.

Якщо подібні загадкові темні об'єкти будуть і далі знаходити в інших частинах Всесвіту, і якщо вони дійсно виявляться повністю позбавленими зірок, то деякі теорії про темну матерію можуть бути спростовані.

