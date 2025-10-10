Астрономи вперше в історії сфотографували подвійну чорну діру: що про неї відомо (фото)

Учені вперше отримали пряме зображення двох чорних дір, які обертаються навколо одна одної. Це зображення підтверджує теоретичне припущення, що подвійні чорні діри існують. Раніше астрономи змогли сфотографувати напряму лише дві поодинокі чорні діри.

Уперше в історії астрономи отримали пряму фотографію двох чорних дір, які обертаються навколо одна одної. Таким чином отримано перший візуальний доказ того, що пари чорних дір дійсно існують. Фотографія подвійної чорної діри OJ287 була отримана за допомогою мережі радіотелескопів. Дві чорні діри обертаються навколо одна одної по 12-річній орбіті та перебувають на відстані приблизно 5 мільярдів світлових років від нас у центрі далекої галактики. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Live Science.

Чорні діри з'являються після того, як помирають масивні зірки. Вони ростуть за рахунок поглинання навколишнього газу і зірок, а також інших чорних дір. Чорні діри, які знаходяться в центрах галактик, в мільйони і в мільярди разів більші за Сонце за масою. Коли вони активно поглинають навколишню матерію, то навколо них утворюється диск із гарячої плазми. Частина речовини падає в чорну діру, а частина вилітає в космос із майже швидкістю світла у вигляді релятивістських струменів. Завдяки тому, що речовина навколо чорної діри виділяє випромінювання, як і струмені, ці ненажерливі космічні об'єкти можна виявити.

Чорна діра Стрілець А* в центрі Чумацького Шляху Фото: ESO

При цьому активні чорні діри в центрах галактик іноді створюють квазари, які являють собою активні ядра галактик. Квазари виділяють так багато світла, що часто закривають своїм випромінюванням усе світло зірок у галактиці. Пара чорних дір OJ287 якраз є квазаром.

Чорна діра М87* Фото: wikipedia

Раніше астрономи безпосередньо сфотографували тільки дві поодинокі чорні діри: Стрілець А* у центрі Чумацького Шляху і М87* у центрі галактики М87. Тепер же астрономи за допомогою мережі радіотелескопів вперше в історії отримали пряме зображення подвійної чорної діри. Раніше вчені припускали, що квазар OJ287 складається з двох чорних дір, але не було підтверджень цьому. Нове зображення також є першим візуальним доказом того, що пари чорних дір дійсно існують, як передбачали теорії.

OJ287: уперше в історії астрономи отримали пряму фотографію двох чорних дір, які обертаються навколо одна одної Фото: Live Science

OJ287 являє собою пару чорних дір, які обертаються навколо одна одної по 12-річній орбіті. Менша чорна діра має масу, яка приблизно в 100 млн разів більша за масу Сонця. Велика чорна діра має масу, яка приблизно у 18 млрд разів більша, ніж у нашої зірки.

Обидві чорні діри випускають потужні струмені і завдяки їхньому випромінюванню, а також газу, що світиться і оточує чорні діри, астрономам вдалося зробити пряму фотографію пари чорних дір.

