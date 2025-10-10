Астрономы впервые в истории сфотографировали двойную черную дыру: что о ней известно (фото)

Ученые впервые получили прямое изображение двух черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Это изображение подтверждает теоретическое предположение, что двойные черные дыры существуют. Раньше астрономы смогли сфотографировать напрямую только две одиночные черные дыры.

Впервые в истории астрономы получили прямую фотографию двух черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга. Таким образом получено первое визуальное доказательство того, что пары черных дыр действительно существуют. Фотография двойной черной дыры OJ287 была получена с помощью сети радиотелескопов. Две черные дыры вращаются вокруг друг друга по 12-летней орбите и находятся на расстоянии примерно 5 миллиардов световых лет от нас в центре далекой галактики. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Live Science.

Черные дыры появляются после того, как умирают массивные звезды. Они растут за счет поглощения окружающего газа и звезд, а также других черных дыр. Черные дыры, которые находятся в центрах галактик в миллионы и в миллиарды раз больше Солнца по массе. Когда они активно поглощают окружающую материю, то вокруг них образуется диск из горячей плазмы. Часть вещества падает в черную дыру, а часть вылетает в космос с почти скоростью света в виде релятивистских струй. Благодаря тому, что вещество вокруг черной дыры выделяет излучение, как и струи, эти прожорливые космические объекты можно обнаружить.

Черная дыра Стрелец А* в центре Млечного Пути Фото: ESO

При этом активные черные дыры в центрах галактик иногда создают квазары, которые представляют собой активные ядра галактик. Квазары выделяют так много света, что часто закрывают своим излучением весь свет звезд в галактике. Пара черных дыр OJ287 как раз является квазаром.

Черная дыра М87* Фото: wikipedia

Ранее астрономы напрямую сфотографировали только две одиночные черные дыры: Стрелец А* в центре Млечного Пути и М87* в центре галактики М87. Теперь же астрономы с помощью сети радиотелескопов впервые в истории получили прямое изображение двойной черной дыры. Раньше ученые предполагали, что квазар OJ287 состоит из двух черных дыр, но не было подтверждений этому. Новое изображение также является первым визуальным доказательством того, что пары черных дыр действительно существуют, как предсказывали теории.

OJ287: впервые в истории астрономы получили прямую фотографию двух черных дыр, которые вращаются вокруг друг друга Фото: Live Science

OJ287 представляет собой пару черных дыр, которые вращаются вокруг друга по 12-летней орбите. Меньшая черная дыра имеет массу, которая примерно в 100 млн раз больше массы Солнца. Большая черная дыра имеет массу, которая примерно в 18 млрд раз больше, чем у нашей звезды.

Обе черные дыры выпускают мощные струи и благодаря их излучению, а также светящемуся газу, окружающему черные дыры, астрономам удалось сделать прямую фотографию пары черных дыр.

