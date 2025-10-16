На Луну полетит новый частный модуль: компания из США планирует доставить 3 тонны грузов

Американская компания Impulse Space заявила о том, что уже в ближайшем будущем она отправит на Луну свой посадочный модуль. Ему поможет туда добраться специальный космический буксир.

Компания Impulse Space объявила о разработке роботизированного лунного посадочного модуля, который должен отправиться на спутник Земли уже в 2028 году. Вместе с космическим буксиром такие модули смогут доставлять на Луну 3 тонны грузов, пишет Space.

Компания Impulse Space специализируется на доставке космических аппаратов в нужное место после их запуска на орбиту. Impulse Space уже эксплуатирует космический буксир Mira, который впервые вышел в космос в ноябре 2023 года. Компания также работает над созданием космического буксира Helios, который предназначен для доставки крупногабаритных грузов с низкой околоземной орбиты на геостационарную орбиту и пространство между Землей и Луной. Первый полет Helios запланирован на конец 2026 года.

Impulse Space планирует с помощью Helios доставить на Луну посадочный модуль, который сейчас находится в разработке. Оба аппарата будут запущены одновременно на стандартной ракете-носителе.

После того, как Helios и лунный посадочный модуль будут выведены на низкую околоземную орбиту, космический буксир доставит модуль низкую окололунную орбиту примерно за неделю. Затем посадочный модуль отделится от Helios и спустится на поверхность Луны. Такая архитектура миссии не требует дозаправки в космосе.

Согласно заявлению Impulse Space, каждая миссия с Helios и посадочным модулем сможет доставить на Луну 3 тонны грузов. Первый такой полет на Луну с грузами на борту должен состоятся уже в 2028 году.

Ранее американская компания Intuitive Machines уже дважды запустила к Луне свой посадочный модуль Nova-C, а японская компания ispace дважды отправила на Луну модуль Hakuto-R. Но Nova-C переворачивался вскоре после посадки во время обоих полетов на Луну, а Hakuto-R дважды разбился на Луне. Единственный частный модуль, который успешно приземлился на Луне и завершил свою миссии – это Blue Ghost от компании Firefly Aerospace.

Компания Impulse Space уже начала работу над двигателем лунного посадочного модуля, который будет использовать в качестве топлива азот и этан.

Согласно заявлению американской компании, новый посадочный модуль поможет доставлять на Луну луноходы, системы ретрансляции связи, электрогенераторы и жилые модули, чтобы быстро создать устойчивое присутствие человека на Луне.

