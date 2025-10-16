На Місяць полетить новий приватний модуль: компанія зі США планує доставити 3 тонни вантажів

Американська компанія Impulse Space заявила про те, що вже в найближчому майбутньому вона відправить на Місяць свій посадковий модуль. Йому допоможе туди дістатися спеціальний космічний буксир.

Компанія Impulse Space оголосила про розробку роботизованого місячного посадкового модуля, який має вирушити на супутник Землі вже у 2028 році. Разом із космічним буксиром такі модулі зможуть доставляти на Місяць 3 тонни вантажів, пише Space.

Компанія Impulse Space спеціалізується на доставці космічних апаратів у потрібне місце після їхнього запуску на орбіту. Impulse Space вже експлуатує космічний буксир Mira, який вперше вийшов у космос у листопаді 2023 року. Компанія також працює над створенням космічного буксира Helios, який призначено для доправлення великогабаритних вантажів із низької навколоземної орбіти на геостаціонарну орбіту і простір між Землею і Місяцем. Перший політ Helios заплановано на кінець 2026 року.

Impulse Space планує за допомогою Helios доставити на Місяць посадковий модуль, який зараз перебуває в розробці. Обидва апарати будуть запущені одночасно на стандартній ракеті-носії.

Після того, як Helios і місячний посадковий модуль будуть виведені на низьку навколоземну орбіту, космічний буксир доставить модуль на низьку навколомісячну орбіту приблизно за тиждень. Потім посадковий модуль відокремиться від Helios і спуститься на поверхню Місяця. Така архітектура місії не потребує дозаправки в космосі.

Згідно із заявою Impulse Space, кожна місія з Helios і посадковим модулем зможе доставити на Місяць 3 тонни вантажів. Перший такий політ на Місяць із вантажами на борту має відбутися вже у 2028 році.

Раніше американська компанія Intuitive Machines вже двічі запустила до Місяця свій посадковий модуль Nova-C, а японська компанія ispace двічі відправила на Місяць модуль Hakuto-R. Але Nova-C перевертався незабаром після посадки під час обох польотів на Місяць, а Hakuto-R двічі розбився на Місяці. Єдиний приватний модуль, який успішно приземлився на Місяці і завершив свою місію — це Blue Ghost від компанії Firefly Aerospace.

Компанія Impulse Space вже почала роботу над двигуном місячного посадкового модуля, який використовуватиме як паливо азот і етан.

Згідно із заявою американської компанії, новий посадковий модуль допоможе доставляти на Місяць місяцеходи, системи ретрансляції зв'язку, електрогенератори і житлові модулі, щоб швидко створити стійку присутність людини на Місяці.

