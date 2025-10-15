Учені виявили залишки первісної Землі до того, як вона стала нинішньою планетою

Дослідники вважають, що вони виявили гірські породи, які не змінилися протягом останніх 4,5 млрд років. Саме ці породи можуть бути залишками прото-Землі, тобто первісного стану нашої планети.

Учені виявили надзвичайно рідкісні залишки прото-Землі, яка утворилася близько 4,5 мільярда років тому, до того, як колосальне зіткнення назавжди змінило первинний склад нашої планети і створило Землю в її нинішньому вигляді. Дослідження опубліковано в журналі Nature Geosciences, пише Phys.

Понад 4,5 млрд років тому Сонячна система була обертовим диском із газу і пилу, в якому частинки злипалися і накопичувалися, що в підсумку призвело до утворення прото-Землі і сусідніх планет. У цій ранній фазі Земля, ймовірно, була кам'янистим світом, покритим киплячою лавою. Потім, менш ніж через 100 мільйонів років, метеорит розміром з Марс врізався в новонароджену планету і цей удар розплавив надра первісної Землі і змінив її хімічний склад. Вважалося, що вихідний матеріал, з якого складалася прото-Земля, був повністю змінений.

Але результати дослідження говорять про зворотне. Вчені виявили в стародавніх гірських породах унікальний дисбаланс ізотопів калію. Вчені з'ясували, що він не міг бути створений в результаті будь-яких геологічних процесів або ж пізніших ударів метеоритів по Землі. Це означає, що ці гірські породи являють собою залишки матеріалу прото-Землі, які якимось чином залишилися незмінними, незважаючи на те, що більша частина нашої планети змінилася за мільярди років.

Спочатку вчені вивчили багато великих метеоритів, виявлених у різних місцях на Землі. До падіння на планету, вони, ймовірно, утворилися в різний час і в різних місцях Сонячної системи. Вчені порівняли хімічний склад зразків метеоритів із земними породами і виявили ізотопну аномалію калію.

Ізотопи — це варіанти одного й того самого хімічного елемента з однаковим числом протонів, але різним числом нейтронів. Калій може існувати в одному з трьох природних ізотопів: калій-39, калій-40 і калій-41. Останнього ізотопу дуже мало на Землі.

Вчені виявили, що вивчені метеорити містили ізотопи калію в кількості, яка відрізняється від кількості калію в земних гірських породах. Ця аномалія припускає, що будь-яка гірська порода з такою ж аномалією, ймовірно, існувала ще до формування сучасного складу Землі. Тобто будь-який дисбаланс калію є ознакою первинної породи, з якої складалася прото-Земля.

Учені шукали ізотопну аномалію калію в найдавніших гірських породах, виявлених у Гренландії, Канаді та на Гавайських островах. У зразках гірських порід вчені виміряли співвідношення кожного з трьох ізотопів калію. З'ясувалося, що там існує ізотопна аномалія калію, і склад деяких зразків відрізняється від складу більшості гірських порід.

Дослідники виявили дефіцит ізотопу калію-40. У більшості гірських порід на Землі і так його дуже мало, але в стародавніх зразках його було ще менше. Це означає, що ці породи, як вважають учені, є залишками первісної фази існування Землі.

