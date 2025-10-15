У найспекотнішому місці на Марсі знаходиться багато льоду: вчені з'ясували, як так могло статися

В екваторіальних районах Марса знаходяться несподівано величезні поклади льоду. Вчені вважають, що, можливо, вони утворилися внаслідок давніх вулканічних вивержень.

У найспекотніших регіонах Марса під поверхнею знаходиться товстий шар водяного льоду, і вчені вважають, що вони виявили причину того, як він утворився. Можливо, цей лід був витіснений з надр планети потужними вулканічними виверженнями мільярди років тому. Вся ця заморожена вода може допомогти в майбутньому освоєнні Марса людиною. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише New Scientist.

Давно відомо, на Марсі є багато водяного льоду. Але більша його частина сконцентрована в крижаних шапках на полюсах Червоної планети. За останні кілька років дані орбітальних апаратів, які обертаються навколо Марса, показали, що в екваторіальних районах планети під поверхнею існують величезні поклади водяного льоду.

Але це дуже дивно, адже регіони на екваторі є найспекотнішою частиною Червоної планети. Вдень температура там піднімається до 20 градусів Цельсія. Виникає питання: яким чином у цьому спекотному місці міг утворитися лід?

За допомогою моделювання клімату Марса вчені виявили, що протягом мільйонів років серія вулканічних вивержень могла викинути воду з надр планети в атмосферу. Це ймовірно сталося в період між 4 і 3 мільярди років тому, коли атмосфера Марса була набагато щільнішою, ніж зараз. Викинута вода замерзала в атмосфері і випадала у вигляді снігу. Таким чином міг утворитися товстий шар водяного льоду.

За словами вчених, ці вулканічні виверження не були схожі на те, що можна побачити на Землі. Через низьку гравітацію Марса шлейфи вулканічного пилу, води і сірки могли досягати висоти 65 кілометрів над поверхнею залежно від щільності атмосфери в момент виверження.

Після випадання снігу, вода спресувалася в брудний лід, покритий шаром вулканічного пилу. Цей пил запобіг випаровуванню льоду в космос, що допомогло зберегти його до наших днів.

За словами вчених, в одному з вулканічних утворень поблизу екватора Марса під назвою Medusae Fossae Formation може міститися величезна кількість водяного льоду. Якщо розтопити всю воду, яка, ймовірно, там існує, то можна заповнити нею Великі озера. Обсяг води в цих озерах, які знаходяться в Північній Америці, оцінюється в майже 23 000 кубічних кілометрів.

Вважається, що екваторіальні райони на Марсі є найкращим місцем для висадки астронавтів і створення першої бази. Там найщільніша атмосфера, яка дає змогу добре сповільнити посадковий модуль під час підльоту до поверхні.

Наявність там джерела води може виявитися дуже корисною для перших астронавтів на Марсі, а також для тих, хто освоюватиме Червону планету.

