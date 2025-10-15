Парадокс червоного неба: чому Всесвіт може бути майже повністю безлюдним

Вчені з'ясували, що, хоча, ймовірно, ми не є унікальним розумним видом, інших розумних інопланетян виявити буде складно.

Related video

Дослідники розглянули так званий "парадокс червоного неба" і загадкове спостереження про те, що розумне життя виникло на Землі так рано в епоху існування зірок у Всесвіті. Нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, припускає, що насправді на планетах, які обертаються навколо найпоширенішого типу зірок, взагалі може не бути розумного життя, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Єдине розумне життя, яке ми знаємо, мешкає на планеті Земля, яка обертається навколо Сонця, яке є жовтим карликом. Ми живемо біля зірки, яка має відповідні умови для появи і розвитку життя на нашій планеті. Якби цих умов не було, нас би теж не було.

Але найпоширенішим типом зірок у Чумацькому Шляху, а також у Всесвіті є червоні карлики. Вважається, що близько 70% усіх зірок належать до цього типу. Це вчені називають "парадоксом червоного неба".

За словами авторів дослідження, червоних карликів у Всесвіті приблизно в 5 разів більше, ніж таких зірок, як Сонце, і живуть вони приблизно в 20 разів довше. Тривалість життя Сонця, яке з'явилося майже 5 млрд років тому, оцінюється в 10 млрд років.

Водночас астрономи виявили навколо червоних карликів багато кам'янистих планет земного типу. Але якщо таких зірок найбільше в космосі, то чому в нашому небі ми бачимо жовту зірку? При цьому вважається, що наш розумний вид не повинен бути унікальним, а подібні види можуть існувати і в інших частинах Всесвіту.

Що ще більш дивно, поточний період утворення зірок у Всесвіті, згідно з прогнозами, триватиме близько 10 трильйонів років. То чому ж ми існуємо в перші 0,1% цього часу, якщо припустити, що люди є типовим для Всесвіту розумним видом?

Є кілька припущень, що пояснюють це, кажуть учені, які провели аналіз за допомогою моделей статистичної ймовірності.

Одне з них полягає в тому, що зірки нижче певної маси просто не можуть створити умови для появи розумного життя. Червоні карлики набагато менші за Сонце.

Інше припущення пов'язане з тим, що розумні види можуть існувати тільки в певний часовий період.

Третє пояснення припускає, що це просто удача, що розумне життя може виникнути на тій чи іншій планеті. Але вчені відкидають останнє припущення, як малоймовірне.

Усе ж автори дослідження схиляються до того, що червоні карлики не можуть мати населені планети, де живуть розумні види. Моделювання показує, що зірки, які мають масу нижчу, ніж 30% маси Сонця, а це приблизно дві третини всіх зірок у Всесвіті, не можуть мати планети з розумним життям. Тобто Всесвіт може бути більшою мірою незаселеним.

Це означає, що розумні види можуть виникнути тільки на планетах, які обертаються навколо зірок, схожих на Сонце.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили дивний "пухкий" світ, який порушує всі правила поведінки планет. Вчені виявили за межами Сонячної системи гігантську планету, яка має низьку щільність і обертається навколо своєї зірки по майже перпендикулярній орбіті. Її походження поки що складно пояснити.