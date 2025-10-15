Парадокс красного неба: почему Вселенная может быть почти полностью необитаемой

Ученые выяснили, что, хотя, вероятно, мы не являемся уникальным разумным видом, других разумных инопланетян обнаружить будет сложно.

Исследователи рассмотрели так называемый "парадокс красного неба" и загадочное наблюдение о том, что разумная жизнь возникла на Земле так рано в эпоху существования звезд во Вселенной. Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, предполагает, что на самом деле на планетах, которые вращаются вокруг самого распространенного типа звезд, вообще может не быть разумной жизни, пишет IFLScience.

Единственная разумная жизнь, которую мы знаем, обитает на планете Земля, которая вращается вокруг Солнца, которое является желтым карликом. Мы живем возле звезды, которая обладает подходящими условиями для появления и развития жизни на нашей планете. Если бы этих условий не было, нас бы тоже не было.

Но самым распространенным типом звезд в Млечном Пути, а также во Вселенной являются красные карлики. Считается, что около 70% всех звезд принадлежат к этому типу. Это ученые называют "парадоксом красного неба".

По словам авторов исследования, красных карликов во Вселенной примерно в 5 раз больше, чем таких звезд, как Солнце и живут они примерно в 20 раз дольше. Продолжительность жизни Солнца, которое появилось почти 5 млрд лет назад оценивается в 10 млрд лет.

В то же время астрономы обнаружили вокруг красных карликов много каменистых планет земного типа. Но если таких звезд больше всего в космосе, то почему в нашем небе мы видим желтую звезду? При этом считается, что наш разумный вид не должен быть уникальным, а подобные виды могут существовать и в других частях Вселенной.

Что еще более странно, текущий период образования звезд во Вселенной, согласно прогнозам, продлится около 10 триллионов лет. Так почему же мы существуем в первые 0,1% этого времени, если предположить, что люди являются типичным для Вселенной разумным видом?

Есть несколько предположений, объясняющих это, говорят ученые, которые провели анализ с помощью моделей статистической вероятности.

Одно из них заключается в том, что звезды ниже определенной массы просто не могут создать условия для появления разумной жизни. Красные карлики намного меньше Солнца.

Другое предположение связано с тем, что разумные виды могут существовать только в определенный временной период.

Третье объяснение предполагает, что это просто удача, что разумная жизнь может возникнуть на той или иной планете. Но ученые отвергают последнее предположение, как маловероятное.

Все же авторы исследования склоняются к тому, что красные карлики не могут иметь обитаемые планеты, где живут разумные виды. Моделирование показывает, что звезды, которые имеют массу ниже, чем 30% массы Солнца, а это примерно две трети всех звезд во Вселенной, не могут иметь планеты с разумной жизнью. То есть Вселенная может быть в большей мере необитаемой.

Это значит, что разумные виды могут возникнуть только на планетах, которые вращаются вокруг звезд, похожих на Солнце.

