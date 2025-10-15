Астрономы обнаружили странный "пухлый" мир: нарушает все правила поведения планет

Ученые обнаружили за пределами Солнечной системы гигантскую планету, которая имеет низкую плотность и вращается вокруг своей звезды по почти перпендикулярной орбите. Ее происхождение пока сложно объяснить.

С помощью космического телескопа TESS обнаружили новый странный "пухлый" мир за пределами Солнечной системы. Этот газовый гигант, получивший название TOI-4507 b, имеет характеристики, которые сложно объяснить. Это одна из самых необычных планет, которые когда-либо видели астрономы. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Планета TOI-4507 b находится на расстоянии примерно 578 световых лет от нас, и она нарушает практически все известные правила поведения планет. Этот газовый гигант вращается вокруг молодой звезды, возраст которой оценивается в 700 миллионов лет. А значит, это одна из самых молодых известных планет.

TOI-4507 b примерно в 9 раз больше Земли по размеру, но масса планеты всего в 30 раз больше, чем у Земли. Это значит, что TOI-4507 b имеет почти такой же размер, как и Юпитер, но масса далекой планеты примерно в 10 раз меньше, чем у самой большой планеты Солнечной системы. Таким образом обнаруженный мир является очень легкой планетой. Из-за малой массы и большого размера TOI-4507 b представляет собой "пухлую" планету с невероятно раздутой атмосферой. Такие миры называют неплотными газовыми гигантами.

Астрономы выяснили, что планета TOI-4507 b вращается вокруг своей звезды по почти полярной орбите, то есть она вращается почти идеально перпендикулярно направлению вращения звезды. Исследование показало, что полный оборот вокруг своей звезды газовый гигант совершает за 105 дней. Для сравнения Земле для полного оборота вокруг Солнца требуется 365 дней. То есть TOI-4507 b находится относительно далеко от своей звезды. В то же время эта планета имеет один из самых длинных орбитальных периодов среди известных неплотных газовых гигантов.

Иллюстрация планеты на полярной орбите вокруг своей звезды Фото: space.com

Пока неясно, как появился этот "пухлый" мир

Но каким образом планета получила свои необычные характеристики: огромную атмосферу и почти перпендикулярную орбиту? Ученые пока точно не знают, но есть некоторые предположения.

Многие неплотные газовые гиганты получают свои раздутые атмосферы из-за приливного нагрева звезды. Если планета вращается близко к своей звезде по эллиптической орбите, то ее недра будут растягиваться и сжиматься по мере изменения гравитационного влияния звезды, когда планета находится то ближе, то дальше от нее.

Но планета TOI-4507 b находится слишком далеко от своей звезды, чтобы приливный нагрев мог создать такую атмосферу. Возможно, как считают астрономы, эта планета на самом деле не такая большая, как кажется. Дело в том, что телескоп TESS обнаруживает планеты, когда те блокируют собой свет своей звезды. Некоторые планеты могут иметь большие системы колец вокруг себя, которые блокируют свет. Таким образом можно сделать неверный вывод относительно размера самой планеты.

В то же время, по словам ученых, хотя планета TOI-4507 b имеет относительно низкую температуру, она недостаточно холодная, чтобы поддерживать в стабильном состоянии свои кольца в течение длительного времени.

Что касается орбиты планеты, то астрономы считают, что в прошлом могло произойти какое-то катастрофическое событие в протопланетном диске, где родился газовый гигант. Это могло привести к смещению положения протопланетного диска относительно направления вращения звезды. Возможно, другая более далекая планета с помощью своей гравитации переместила TOI-4507 b на новую орбиту.

Астрономы теперь хотят использовать космический телескоп Уэбб для того, чтобы определить, из чего состоит атмосфера этой загадочной планеты, и, возможно, получить подсказки о том, как образовался этот странный "пухлый" мир.

