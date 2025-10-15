Астрономи виявили дивний "пухкий" світ: порушує всі правила поведінки планет

Учені виявили за межами Сонячної системи гігантську планету, яка має низьку щільність і обертається навколо своєї зірки по майже перпендикулярній орбіті. Її походження поки що складно пояснити.

За допомогою космічного телескопа TESS виявили новий дивний "пухкий" світ за межами Сонячної системи. Цей газовий гігант, який отримав назву TOI-4507 b, має характеристики, які складно пояснити. Це одна з найбільш незвичайних планет, які коли-небудь бачили астрономи. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Планета TOI-4507 b розташована на відстані приблизно 578 світлових років від нас, і вона порушує практично всі відомі правила поведінки планет. Цей газовий гігант обертається навколо молодої зірки, вік якої оцінюється в 700 мільйонів років. А отже, це одна з наймолодших відомих планет.

TOI-4507 b приблизно в 9 разів більша за Землю за розміром, але маса планети всього в 30 разів більша, ніж у Землі. Це означає, що TOI-4507 b має майже такий самий розмір, як і Юпітер, але маса далекої планети приблизно в 10 разів менша, ніж у найбільшої планети Сонячної системи. Таким чином виявлений світ є дуже легкою планетою. Через малу масу і великий розмір TOI-4507 b являє собою "пухку" планету з неймовірно роздутою атмосферою. Такі світи називають нещільними газовими гігантами.

Астрономи з'ясували, що планета TOI-4507 b обертається навколо своєї зірки по майже полярній орбіті, тобто вона обертається майже ідеально перпендикулярно до напрямку обертання зірки. Дослідження показало, що повний оберт навколо своєї зірки газовий гігант здійснює за 105 днів. Для порівняння Землі для повного обороту навколо Сонця потрібно 365 днів. Тобто TOI-4507 b знаходиться відносно далеко від своєї зірки. Водночас ця планета має один із найдовших орбітальних періодів серед відомих нещільних газових гігантів.

Ілюстрація планети на полярній орбіті навколо своєї зірки Фото: space.com

Поки неясно, як з'явився цей "пухкий" світ

Але яким чином планета отримала свої незвичайні характеристики: величезну атмосферу і майже перпендикулярну орбіту? Вчені поки точно не знають, але є деякі припущення.

Багато нещільних газових гігантів отримують свої роздуті атмосфери через приливний нагрів зірки. Якщо планета обертається близько до своєї зірки по еліптичній орбіті, то її надра розтягуватимуться і стискатимуться в міру зміни гравітаційного впливу зірки, коли планета перебуває то ближче, то далі від неї.

Але планета TOI-4507 b розташована занадто далеко від своєї зірки, щоб приливний нагрів міг створити таку атмосферу. Можливо, як вважають астрономи, ця планета насправді не така велика, як здається. Річ у тім, що телескоп TESS виявляє планети, коли ті блокують собою світло своєї зірки. Деякі планети можуть мати великі системи кілець навколо себе, які блокують світло. Таким чином можна зробити невірний висновок щодо розміру самої планети.

Водночас, за словами вчених, хоча планета TOI-4507 b має відносно низьку температуру, вона недостатньо холодна, щоб підтримувати в стабільному стані свої кільця протягом тривалого часу.

Що стосується орбіти планети, то астрономи вважають, що в минулому могла статися якась катастрофічна подія в протопланетному диску, де народився газовий гігант. Це могло призвести до зміщення положення протопланетного диска щодо напрямку обертання зірки. Можливо, інша більш далека планета за допомогою своєї гравітації перемістила TOI-4507 b на нову орбіту.

Астрономи тепер хочуть використовувати космічний телескоп Вебб для того, щоб визначити, з чого складається атмосфера цієї загадкової планети, і, можливо, отримати підказки про те, як утворився цей дивний "пухкий" світ.

