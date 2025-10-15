В самом жарком месте на Марсе находится много льда: ученые выяснили, как так могло получиться

В экваториальных районах Марса находятся неожиданно огромные залежи льда. Ученые считают, что, возможно, они образовались в результате древних вулканических извержений.

В самых жарких регионах Марса под поверхностью находится толстый слой водяного льда, и ученые считают, что они обнаружили причину того, как он образовался. Возможно, этот лед был вытеснен из недр планеты мощными вулканическими извержениями миллиарды лет назад. Вся эта замороженная вода может помочь в будущем освоении Марса человеком. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет New Scientist.

Давно известно, на Марсе есть много водяного льда. Но большая его часть сконцентрирована в ледяных шапках на полюсах Красной планеты. За последние несколько лет данные орбитальных аппаратов, которые вращаются вокруг Марса, показали, что в экваториальных районах планеты под поверхностью существуют огромные залежи водяного льда.

Но это очень странно, ведь регионы на экваторе являются самой жаркой частью Красной планеты. Днем температур там поднимается до 20 градусов Цельсия. Возникает вопрос: каким образом в этом жарком месте мог образоваться лед?

С помощью моделирования климата Марса ученые обнаружили, что в течение миллионов лет серия вулканических извержений могла выбросить воду из недр планеты в атмосферу. Это вероятно произошло в период между 4 и 3 миллиарда лет назад, когда атмосфера Марса была намного плотнее, чем сейчас. Выброшенная вода замерзала в атмосфере и выпадала в виде снега. Таким образом мог образоваться толстый слой водяного льда.

По словам ученых, эти вулканические извержения не были похожи на то, что можно увидеть на Земле. Из-за низкой гравитации Марса шлейфы вулканической пыли, воды и серы могли достигать высоты 65 километров над поверхностью в зависимости от плотности атмосферы в момент извержения.

После выпадения снега, вода спрессовалась в грязный лед, покрытый слоем вулканической пыли. Эта пыль предотвратила испарение льда в космос, что помогло сохранить его до наших дней.

По словам ученых, в одном из вулканических образований вблизи экватора Марса под названием Medusae Fossae Formation может находится огромное количество водяного льда. Если растопить всю воду, которая, вероятно, там существует, то можно заполнить ею Великие озера. Объем воды в этих озерах, которые находятся в Северной Америке, оценивается в почти 23 000 кубических километров.

Считается, что экваториальные районы на Марсе являются лучшим местом для высадки астронавтов и создания первой базы. Там самая плотная атмосфера, которая позволяет хорошо замедлить посадочный модуль при подлете к поверхности.

Наличие там источника воды может оказаться очень полезным для первых астронавтов на Марсе, а также для тех, кто будет осваивать Красную планету.

