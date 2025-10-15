Ученые обнаружили остатки первоначальной Земли до того, как она стала нынешней планетой

Исследователи считают, что они обнаружили горные породы, которые не изменились в течение последних 4,5 млрд лет. Именно эти породы могут быть остатками прото-Земли, то есть первоначального состояния нашей планеты.

Ученые обнаружили чрезвычайно редкие остатки прото-Земли, которая образовалась около 4,5 миллиардов лет назад, до того, как колоссальное столкновение навсегда изменило первичный состав нашей планеты и создало Землю в ее нынешнем виде. Исследование опубликовано в журнале Nature Geosciences, пишет Phys.

Более 4,5 млрд лет назад Солнечная система представляла собой вращающийся диск из газа и пыли, в котором частицы слипались и накапливались, что в итоге привело к образованию прото-Земли и соседних планет. В этой ранней фазе Земля, вероятно, представляла собой каменистый мир, покрытый кипящей лавой. Затем, менее чем через 100 миллионов лет, метеорит размером с Марс врезался в новорожденную планету и этот удар расплавил недра первоначальной Земли и изменил ее химический состав. Считалось, что исходный материал, из которого состояла прото-Земля, был полностью изменен.

Но результаты исследования говорят об обратном. Ученые обнаружили в древних горных породах уникальный дисбаланс изотопов калия. Ученые выяснили, что он не мог быть создан в результате каких-либо геологических процессов или же более поздних ударов метеоритов по Земле. Это значит, что данные горные породы представляют собой остатки материала прото-Земли, которые каким-то образом остались неизменными, несмотря на то, что большая часть нашей планеты изменилась за миллиарды лет.

Изначально ученые изучили много крупных метеоритов, обнаруженных в разных местах на Земле. До падения на планету, они, вероятно, образовались в разное время и в разных местах Солнечной системы. Ученые сравнили химических состав образцов метеоритов с земными породами и обнаружили изотопную аномалию калия.

Изотопы — это варианты одного и того же химического элемента с одинаковым числом протонов, но разным числом нейтронов. Калий может существовать в одном из трех природных изотопов: калий-39, калий-40 и калий-41. Последнего изотопа очень мало на Земле.

В ранней фазе Земля, вероятно, представляла собой каменистый мир, покрытый кипящей лавой Фото: Forbes

Ученые обнаружили, что изученные метеориты содержали изотопы калия в количестве, которое отличается от количества калия в земных горных породах. Эта аномалия предполагает, что любая горная порода с такой же аномалией, вероятно, существовала еще до формирования современного состава Земли. То есть любой дисбаланс калия является признаком первичной породы, из которой состояла прото-Земля.

Ученые искали изотопную аномалию калия в самых древних горных породах, обнаруженных в Гренландии, Канада и на Гавайских островах. В образцах горных пород ученые измерили соотношение каждого из трех изотопов калия. Выяснилось, что там существует изотопная аномалия калия, и состав некоторых образцов отличается от состава большинства горных пород.

Исследователи обнаружили дефицит изотопа калия-40. В большинстве горных пород на Земле и так его очень мало, но в древних образцах его было еще меньше. Это значит, что эти породы, как считают ученые, являются остатками первоначальной фазы существования Земли.

