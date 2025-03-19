Приватний посадковий модуль уперше зробив такі знімки заходу Сонця на Місяці (фото)

Місячний модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace використав останні кілька годин свого життя на Місяці, щоб зафіксувати унікальне видовище.

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Посадковий модуль Blue Ghost , що працює на сонячній енергії, відключився ввечері в неділю, 16 березня, після двох тижнів роботи на Місяці. Модуль завершив свою місію якраз після заходу Сонця, і він спостерігав за тим, як наша зірка опускається і зникає за прокритим кратерами горизонтом Місяця. За допомогою бортових камер модуль Blue Ghost зробив приголомшливі фотографії цієї події, якими поділилася компанія Firefly Aerospace, пише Space.

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Посадковий модуль Blue Ghost вирушив на Місяць, щоб доставити туди десять наукових приладів NASA. Усі вони протягом двох тижнів, починаючи з 2 березня, після успішного приземлення модуля на Місяці, збирали різні дані про навколишнє середовище. Blue Ghost став другим в історії приватним посадковим апаратом, який здійснив посадку на поверхні Місяця. Він приземлився на території Моря Криз на видимій стороні супутника Землі.

Модуль Blue Ghost міг заряджати свої батареї за допомогою сонячної енергії поки на Місяці тривав день і світило Сонце. Місячний день триває два земні тижні. Коли ж Сонце зайшло і почалася місячна ніч, космічний апарат відключився і таким чином його місія була завершена.

Останні кілька годин свого життя на Місяці модуль Blue Ghost витратив на те, щоб зафіксувати дивовижний захід Сонця Фото: space.com

Останні кілька годин свого життя на Місяці модуль витратив на те, щоб зафіксувати дивовижний захід Сонця. За словами представників NASA, вперше були отримані знімки з високою роздільною здатністю цієї події на Місяці. Фотографії не тільки красиві, але також становлять науковий інтерес, адже вони можуть допомогти поліпшити розуміння процесу розсіювання світла і рівня освітленості Місяця.

Серед важливих здобутків цієї місії, варто згадати такі:

бурова установка NASA під назвою LISTER пробурила поверхню Місяця, щоб виміряти температуру, а також отримати дані про тепловий потік із надр Місяця;

пристрій NASA Lunar PlanetVac збирав і сортував місячний реголіт, демонструючи методи, які можна використовувати в місіях зі збору та доставки на Землю зразків із Місяця, Марса та інших планет.

На цій фотографії заходу Сонця на Місяці також видно Землю (відносно великий і яскравий об'єкт, розташований вище на місячному небі) і Венеру Фото: space.com

NASA і Firefly Aerospace очікували, що робота модуля Blue Ghost закінчиться після настання місячної ночі. Посадковий апарат не розрахований на те, щоб витримати дуже низькі температури протягом цього періоду. Місячна ніч також триває два земні тижні.

Хоча Blue Ghost, найімовірніше, вже ніколи не увімкнеться, все ж у компанії Firefly Aerospace заявили, що вони спробують зв'язатися з місячним модулем, коли знову настане день на Місяці, тобто через 2 тижні. Можливо, на початку квітня, апарат зможе увімкнутися після зарядки своїх батарей сонячною енергією.

Як уже писав Фокус, астронавти NASA, які мали перебувати на МКС 8 днів, а натомість провели там 9,5 місяців, нарешті повернулися додому.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали фотографії того, яким був Всесвіт через 380 тис. років після Великого вибуху. Вчені змогли зробити знімок світла, яке подорожувало до Землі понад 13 млрд років.