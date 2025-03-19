Частный посадочный модуль впервые сделал такие снимки заката Солнца на Луне (фото)

Лунный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace использовал последние несколько часов своей жизни на Луне, чтобы запечатлеть уникальное зрелище.

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Работающий на солнечной энергии посадочный модуль Blue Ghost отключился вечером в воскресенье, 16 марта, после двух недель работы на Луне. Модуль завершил свою миссию как раз после заката Солнца, и он наблюдал за тем, как наша звезда опускается и исчезает за прокрытым кратерами горизонтом Луны. С помощью бортовых камер модуль Blue Ghost сделал потрясающие фотографии этого события, которыми поделилась компания Firefly Aerospace, пишет Space.

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Посадочный модуль Blue Ghost отправился на Луну, чтобы доставить туда десять научных приборов NASA. Все они в течение двух недель, начиная со 2 марта, после успешного приземления модуля на Луне, собирали различные данные об окружающей среде. Blue Ghost стал вторым в истории частным посадочным аппаратом, который совершил посадку на поверхности Луны. Он приземлился на территории Моря Кризисов на видимой стороне спутника Земли.

Модуль Blue Ghost мог заряжать свои батареи с помощью солнечной энергии пока на Луне продолжался день и светило Солнце. Лунный день продолжается две земных недели. Когда же Солнце зашло и началась лунная ночь космический аппарат отключился и таким образом его миссия была завершена.

Последние несколько часов своей жизни на Луне модуль Blue Ghost потратил на то, чтобы запечатлеть удивительный закат Солнца Фото: space.com

Последние несколько часов своей жизни на Луне модуль потратил на то, чтобы запечатлеть удивительный закат Солнца. По словам представителей, NASA, впервые были получены снимки с высоким разрешением этого события на Луне. Фотографии не только красивые, но также представляют научный интерес, ведь они могут помочь улучшить понимание процесса рассеивания света и уровня освещенности Луны.

Среди важных достижений этой миссии, стоит вспомнить следующие:

буровая установка NASA под названием LISTER пробурила поверхность Луны, чтобы измерить температуру, а также получить данные о тепловом потоке из недр Луны;

устройство NASA Lunar PlanetVac собирало и сортировало лунный реголит, демонстрируя методы, которые можно использовать в миссиях по сбору и доставке на Землю образцов с Луны, Марса и других планет.

На этой фотографии заката Солнца на Луне также видна Земля (относительно большой и яркий объект, расположенный выше на лунном небе) и Венера Фото: space.com

NASA и Firefly Aerospace ожидали, что работа модуля Blue Ghost закончится после наступления лунной ночи. Посадочный аппарат не рассчитан на то, чтобы выдержать очень низкие температуры в течение этого периода. Лунная ночь также длится две земные недели.

Хотя Blue Ghost, скорее всего, уже никогда не включится, все же в компании Firefly Aerospace заявили, что они попытаются связаться с лунным модулем, когда снова наступит день на Луне, то есть через 2 недели. Возможно, в начале апреля, аппарат сможет включиться после зарядки своих батарей солнечной энергией.

Как уже писал Фокус, астронавты NASA, которые должны были находится на МКС 8 дней, а вместо этого провели там 9,5 месяцев, наконец-то вернулись домой.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили фотографии того, какой была Вселенная через 380 тыс. лет после Большого взрыва. Ученые смогли сделать снимок света, который путешествовал к Земле более 13 млрд лет.