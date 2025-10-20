Что будет с человеком во время полета на Марс: сердце может сжаться, а кости разрушиться

Хотя первые полеты людей на Марс, кажется становятся все ближе, человеческое тело пока не готово к длительному путешествию в космосе. Многие проблемы еще предстоит преодолеть прежде, чем человечество сможет жить на Красной планете.

Пока что межпланетные путешествия остаются лишь мечтой, хотя тот же Илон Маск заявляет, что полет людей на Марс является лишь вопросом времени. Пока частные космические компании и космические агентства занимаются разработкой новых ракет и кораблей, способных доставить людей на Марс, более серьезная проблема заключается не в технике. Представьте себе, что вы достигли Марса и рухнули от истощения или столкнулись с невидимым убийцей, который деформировал вашу ДНК. Это не научная фантастика. Это биологическая реальность, которая ждет первых людей, которые отправятся в межпланетное путешествие. Ученые из NASA рассказали, как космос может оказать разрушительное влияние на тело человека, пишет Interesting Engineering.

Полет на Марс занимает от 6 до 9 месяцев в одну сторону. Путешествие на Красную планету представляет собой огромное испытание на выносливость человеческого организма. В космосе исчезают условия, в которых развивалось человеческое тело. Мышцы ослабевают, кости разрушаются, жидкости перераспределяются, и сердце начинает уменьшаться в размерах. Даже мозг и иммунная система начинают вести себя непредсказуемо.

Невесомость – один из главных врагов человека

Как только астронавты попадают в невесомость, условия с очень низкой гравитацией, каждая система органов в теле начинает меняться. На Земле гравитация обеспечивает равновесие тела, активность мышц и крепость костей. Если убрать гравитацию, все начинает рушиться.

Первое, что ощущают астронавты, — это дезориентация. Без гравитации система равновесия мозга не может работать нормально. Зрение говорит одно, а мышечные и суставные сенсоры — другое. В результате у астронавтов возникает тошнота, головокружение, головные боли и усталость.

Мозг со временем адаптируется, но тело продолжает разрушаться. В невесомости кости теряют плотность со скоростью примерно 1% в месяц, по сравнению с примерно 1% в год у пожилого человека с остеопорозом на Земле. Мышцы, особенно в ногах и позвоночнике, начинают атрофироваться, поскольку им больше не нужна поддержка и движение.

Даже сам позвоночник растягивается, в результате чего астронавты "вырастают" на несколько сантиметров, но ценой болей в спине. К моменту возвращения на Землю их мышцы слабеют, кости становятся более хрупкими, а система равновесия нуждается в переподготовке.

Изменение в поведение жидкостей в теле человека

На Земле гравитация притягивает жидкости к нижней половине тела. В космосе это распределение выравнивается. Кровь и другие жидкости смещаются к голове, что приводит к появлению опухлого лица и очень худым ногам.

Смещение жидкостей увеличивает давление в черепе и за глазами, что иногда приводит к необратимым проблемам со зрением. Сердце, работающее с меньшей нагрузкой, начинает сжиматься. Эритроциты разрушаются, чтобы поддерживать равновесие, а регуляция артериального давления становится более нестабильной. В совокупности эти эффекты делают возвращение в условия с нормальной гравитацией болезненным.

Влияние космоса на ДНК и иммунную систему

Космос влияет также на фундаментальные процессы в организме. Как показали исследования, в генах астронавтов, связанных с восстановлением ДНК и реакцией иммунной системы, наблюдаются изменения.

Подвергаясь постоянному воздействию космической радиации, иммунная система становится непредсказуемой. У астронавтов наблюдаются изменения в поведении лейкоцитов, воспалительные процессы и даже аллергические реакции. Длительное пребывание в космосе может увеличить риск развития рака или аутоиммунных заболеваний.

Радиация – это невидимая угроза в глубоком космосе

За пределами магнитного поля Земли астронавты подвергаются воздействию космической радиации, то есть постоянного потока высокоэнергетических частиц, способных повредить ДНК и ткани.

Солнечные бури представляют собой самую большую опасность. Эти мощные выбросы заряженных частиц, исходящих от Солнца, могут за несколько часов привести к получению человеком смертельной дозы радиации.

На Марсе астронавты всегда должны будут находиться недалеко от защищенного жилого комплекса. Даже кратковременное влияние солнечной бури может привести к лучевой болезни, внутренним повреждениям или смерти.

На Марсе длительное воздействие галактических космических лучей представляет собой еще одну проблему. В отличие от солнечных частиц, эти высокоэнергетические частицы практически невозможно полностью заблокировать, и со временем они могут значительно увеличить риск развития рака.

Изоляция в космосе – еще одна проблема

Кроме физических опасностей, существует и психологическая проблема. Месяцы жизни в замкнутом пространстве станут испытанием для психологической выносливости людей.

Во время полета на Марс задержки связи могут достигать 40 минут в обе стороны. Поэтому астронавты не могут наедятся на быструю поддержку с Земли.

Чтобы выжить, экипажам миссий на Марс потребуется полная медицинская и психологическая автономия. Это означает, что астронавтам придется диагностировать, лечить и справляться с кризисными ситуациями без поддержки с Земли. Нагрузка будет колоссальной, как в физическом, так и в эмоциональном плане.

Перспективы полета людей на Марс

Полет на Марс туда и обратно может занять три года. За это время астронавтам придется выдерживать радиацию, потерю костной массы, атрофию мышечной массы, изоляцию и ограниченные запасы продовольствия. Даже имея лучшие технические решения самым большим ограничивающим фактором длительного полета в космосе может быть человеческий организм.

Защита от радиации при многолетнем воздействии остается недостаточной. А психологическое воздействие длительной изоляции до сих пор плохо изучено.

Несмотря на эти огромные трудности, прогресс продолжается. Космические агентства и частные компании разрабатывают новые системы жизнеобеспечения, медицинские технологии и космические аппараты, способные обеспечить пребывание людей за пределами земной орбиты в течение длительного времени.

