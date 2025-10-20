Астрономы раскрыли тайну образования новых звезд: впервые получены уникальные данные (фото)

Впервые в истории астрономы обнаружили место зарождения мощной газовой струи, которую выбрасывает новорожденная звезда. Это открытие подтверждает, что эти струи играют решающую роль в росте новорожденных звезд.

Одной из главных загадок образования новых звезд является то, как они накапливают материю во время формирования. Впервые астрономы с помощью космического телескопа Уэбб и наземного радиотелескопа ALMA смогли найти место рождения высокоэнергетический газовой струи, которая играет важную роль в формировании звезд. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет Live Science.

Большинство событий во Вселенной до конца не изучены, включая относительно простой процесс образования новых звезд. Звезды образуются в плотных облаках холодного газа и пыли. Когда эти облака достигают критической массы, они сжимаются под действием собственной гравитации, что приводит к рождению протозвезды, которая со временем превращается в полноценную звезду.

По мере формирования протозвезды притягивают материю из остатков газового облака и создают вокруг себя закрученный диск из газа и пыли, известный как аккреционный диск. Материя в нем вращается и постепенно падает на протозвезду, что позволяет ей набирать массу и расти.

Если аккреционный диск вращается слишком быстро, материя не может легко падать на звезду. Астрономы знают, что новорожденные звезды выбрасывают часть газа из аккреционного диска в виде высокоэнергетических струй, и считают, что они могут облегчить процесс перемещения вещества на звезду.

Но подтвердить эту теорию сложно, ведь струи выходят из областей вокруг звезды, расположенных очень близко к ней. Поэтому астрономы не могут увидеть место образования струй и не знают, как они вылетают в космос и где берут начало.

Раньше астрономы предполагали, что магнитное поле протозвезды может способствовать возникновению струй. Новое исследование подтверждает это.

Двойное изображение HH 211, полученное телескопами Уэбб и ALMA (вверху), в сравнении с наблюдениями ALMA за молодой протозвездой в центре между двумя частями туманности Фото: NASA

Астрономы с космического телескопа Уэбб и наземного радиотелескопа ALMA получили изображение объекта Хербига-Аро под названием HH 211, который находится на расстоянии 1000 световых лет от нас.

Объекты Хербига –Аро представляют собой небольшие участки туманностей, связанные с новорожденными звездами. Они образуются с помощью выброшенных протозвездами газовых струй, которые вступают во взаимодействие с близлежащими облаками газа и пыли. Возраст HH 211 составляет примерно 35 000 лет, а протозвезда, которая находится в центре между двумя частями туманности, имеет массу, которая составляет всего 0,06 массы Солнца.

Исследование показало, что струи движутся со скоростью около 107 км/с, но они вращаются медленно и обладают определенным моментом импульса. Это говорит о том, что двойная струя уносит избыточную энергию вращения. Принимая во внимание закон сохранения момента импульса и энергии, астрономы вычислили, что две струи исходят с самого внутреннего края аккреционного диска, который находится на расстоянии 3 млн км от звезды.

Полученные результаты согласуются с одной из моделей, объясняющих, как магнитное поле может выбрасывать газ наружу. Новые данные дают полную картину формирования новых звезд.

Это первый случай, когда удалось зафиксировать место запуска протозвездной струи. Это открытие подтверждает, что эти струи играют решающую роль в росте новорожденных звезд, отнимая момент импульса у аккреционного диска, что позволяет материи легко падать на звезду.

