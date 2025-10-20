Космическое сердце в Млечном Пути ярко сияет на новом изображении космоса (фото)

Для того, чтобы получить потрясающую фотографию туманности Сердце, астрофотограф из Канады потратил 40 часов.

Астрофотограф Рональд Бречер сделал красочный снимок туманности Сердце, также известной как IC 1805, которая находится на расстоянии примерно 6000 световых лет от нас в спиральном рукаве Персея нашей галактики Млечный Путь, пишет Space.

Туманность Сердце представляет собой огромную область образования новых звезд в нашей галактике Млечный Путь. Свое название туманность получила из-за визуального сходства с человеческим сердцем.

Эта туманность, открытая Уильямом Гершелем в 1787 году, состоит из светящегося ионизированного водорода и более темных полос пыли. Самая яркая часть туманности находится в ее центре. Там расположено рассеянное звездное скопление, состоящее из молодых горячих звезд, которые выпускают интенсивное излучение. В этом скоплении есть несколько звезд, масса которых примерно в 50 раз больше массы Солнца. В то же время там расположено много более тусклых звезд, масса которых намного меньше, чему нашей звезды.

Под огромным космическим сердцем находится сгусток пыли и газа, неофициально известный как туманность Рыбья Голова. Этот объект получил свое название благодаря овальному контуру и темной пылевой нити, которые придают ему вид водного существа.

Астрофотограф Рональд Бречер проводил съемку туманности Сердце из своего дома в Канаде в течение 40 часов. Для этого он использовал астрономическую камеру, установленную на телескопе Sky-Watcher Esprit 70 EDX.

Красочный снимок туманности Сердце был создан с помощью набора астрофотографических фильтров, каждый из которых был разработан для захвата определенных длин волн света, которым впоследствии были присвоены отдельные цвета на этапе постобработки.

