Космічне серце в Чумацькому Шляху яскраво сяє на новому зображенні космосу (фото)

Для того, щоб отримати приголомшливу фотографію туманності Серце, астрофотограф із Канади витратив 40 годин.

Астрофотограф Рональд Бречер зробив барвистий знімок туманності Серце, також відомої як IC 1805, яка розташована на відстані приблизно 6000 світлових років від нас у спіральному рукаві Персея нашої галактики Чумацький Шлях, пише Space.

Туманність Серце являє собою величезну область утворення нових зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях. Свою назву туманність отримала через візуальну схожість із людським серцем.

Ця туманність, відкрита Вільямом Гершелем 1787 року, складається з іонізованого водню, що світиться, і темніших смуг пилу. Найяскравіша частина туманності розташована в її центрі. Там розташоване розсіяне зоряне скупчення, що складається з молодих гарячих зірок, які випускають інтенсивне випромінювання. У цьому скупченні є кілька зірок, маса яких приблизно в 50 разів більша за масу Сонця. Водночас там розташовано багато більш тьмяних зірок, маса яких набагато менша, ніж нашої зірки.

Під величезним космічним серцем знаходиться згусток пилу і газу, неофіційно відомий як туманність Риб'яча Голова. Цей об'єкт отримав свою назву завдяки овальному контуру і темній пиловій нитці, які надають йому вигляду водної істоти.

Астрофотограф Рональд Бречер проводив зйомку туманності Серце зі свого будинку в Канаді протягом 40 годин. Для цього він використовував астрономічну камеру, встановлену на телескопі Sky-Watcher Esprit 70 EDX.

Барвистий знімок туманності Серце був створений за допомогою набору астрофотографічних фільтрів, кожен з яких був розроблений для захоплення певних довжин хвиль світла, яким згодом були присвоєні окремі кольори на етапі постобробки.

