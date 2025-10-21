Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе (фото)
Астероид 2025 SC79 имеет немного меньшую орбитальную скорость вращения вокруг Солнца, чем самый быстрый космический камень, известный астрономам. При этом 2025 SC79 является лишь вторым астероидом, имеющим орбиту в пределах орбиты Венеры. Такие “невидимые” астероиды могут быть очень опасными для Земли.
Астрономы уже обнаружили большую часть самых опасных астероидов в Солнечной системе, но есть те, которые очень сложно обнаружить. Астероиды, которые вращаются вокруг Солнца намного ближе, чем Земля, могут потеряться в ярком сиянии нашей звезды. И все ученые из Института Карнеги, США, обнаружили один из таких "невидимых" астероидов. Он получил название 2025 SC79 и представляет потенциальную угрозу для нашей планеты. По словам ученых, 2025 SC79 – это второй самый быстрый астероид в Солнечной системе и второй, имеющий орбиту в пределах орбиты Венеры, пишет IFLScience.
Недавно обнаруженный астероид 2025 SC79, диаметром 700 метров, совершает полный оборот вокруг Солнца всего за 128 дней и даже пересекает орбиту Меркурия. Это второй по орбитальной скорости космический камень среди известных. Самым быстрым астероидом в Солнечной системе является 2021 PH27, который был обнаружен в 2021 году. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за 113 дней.
По словам ученых, несмотря на то, что многие астероиды находятся в одном из двух поясов астероидов вокруг Солнца, некоторые из них перемещаются намного ближе к нашей звезде. Понимание того, как они оказались там, может помочь защитить Землю и узнать больше об истории Солнечной системы.
2025 SC79, а также 2021 PH27, считаются "сумеречными" астероидами. Дело в том, что их можно увидеть с Земли только в сумерках после захода Солнца или перед восходом. Такие астероиды представляют потенциальную угрозу для нашей планеты. Если эти "сумеречные" астероиды приблизятся к Земле, они могут врезаться в нее, говорят ученые. Но такие опасные астероиды очень сложно обнаружить, ведь их скрывает яркий свет Солнца.
В течение нескольких месяцев астрономы не смогут наблюдать астероид 2025 SC79, ведь с нашей точки обзора он будет находиться за Солнцем. Через несколько месяцев астрономы проведут дополнительные наблюдения, чтобы попытаться понять состав этого астероида и то, как он может выдерживать высокие температуры рядом с Солнцем. Также ученые попытаются понять откуда прибыл этот астероид.
