Опасный астероид Апофис: анимация показывает насколько близко он подлетит к Земле (видео)

В момент максимального сближения с нашей планетой астероид Апофис можно будет увидеть невооруженным глазом на ночном небе.

Анимация, демонстрирующая сближение астероида Апофис с Землей, в последнее время вызывает значительный интерес, в основном из-за очевидной близости космического камня к нашей планете, пишет IFLScience.

Анимация, опубликованная на странице Cosmoknowledge в Facebook, показывает траекторию полета астероида (99942) Апофис, диаметром примерно 325 метров. Этот огромный космический камень должен приблизиться к Земле 13 апреля 2029 года. Он будет находиться на расстоянии 32 000 км от планеты, а это ближе чем орбита некоторых спутников. Ученые считают, что астероид во время максимального сближения с Землей может быть виден невооруженным глазом.

Согласно прогнозам NASA, астероид Апофис не должен врезаться в Землю ни в 2029, ни в 2036, ни в 2068 году во время следующих сближений с нашей планетой. И все же он считается потенциально опасным астероидом.

В 2021 году Апофис пролетел мимо Земли на относительно близком расстоянии, и астрономы смогли лучше уточнить траекторию его движения. До этого NASA считало, что существует вероятность столкновения астроида с нашей планетой в 2029 году. Расчеты показали, что этого не произойдет.

NASA также создало анимацию траектории полета астероида Апофис с немного другого ракурса, которую можно увидеть выше.

NASA собирается в 2029 году, когда крупный астероид будет находится рядом с Землей с помощью космического аппарата OSIRIS-REx исследовать Апофис. Этот аппарат доставил на Землю образцы горных пород с астероида Бенну и его миссия была продлена, что бы получить больше данных про астероид Апофис.

Напоминаем, что он был назван в честь древнеегипетского бога-змея, который хотел поглотить Солнце и погрузить мир во тьму и хаос.

