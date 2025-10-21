Первая за более чем 50 лет высадка человека на Луну может состояться без корабля Илона Маска

NASA рассматривает возможность того, что во время миссии “Артемида-3” астронавты приземлятся на Луне не на версии космического корабля Starship компании SpaceX. При этом сама высадка человека на Луну впервые с 1972 года может не состоятся в 2027 году.

В 2021 году NASA заключило контракт с компанией SpaceX Илона Маска, согласно которому последняя должна создать лунный посадочный модуль для астронавтов миссии "Артмида-3". В рамках миссии должная состоятся первая за более чем 50 лет высадка астронавтов на поверхность Луны. Этот посадочный модуль представляет собой модифицированную версию верхней ступени самой большой ракеты в мире Starship, которая является космическим кораблем с тем же названием. Теперь Шон Даффи, исполняющий обязанности администратора NASA, заявил, что космическое агентство не удовлетворено сроками разработки лунного посадочного модуля компании SpaceX. Поэтому, возможно, будет использован модуль других частных компаний, пишет Space.

По словам Даффи, компания SpaceX не укладывается в запланированные сроки разработки лунного посадочного модуля, а потому модуль других компаний, например Blue Origin, может быть использован во время миссии "Артемида-3".

Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, владельцем Amazon, также заключила контракт с NASA на разработку лунного посадочного модуля для астронавтов в 2023 году. Изначально планировалось, что модуль Blue Moon поможет приземлиться на Луне астронавтам миссии "Артемида-5". Но, возможно, разработка этого модуля будет ускорена, чтобы успеть к запуску миссии "Артемида-3".

В то же время Илон Маск заявил, что он не верит в то, что Blue Origin сможет создать готовый к полету пилотируемый лунный модуль до того, как это сделает SpaceX.

Так будет выглядеть лунный посадочный модуль Starship Фото: SpaceX

Напоминаем, что дата первой с 1972 года высадки астронавтов на Луну неоднократно переносилась. Это было связано и с тем, что корабль Starship проходил испытания, а также с техническими проблемами, выявленными у космического корабля NASA Orion. С его помощью астронавты доберутся до окололунной орбиты, а затем пересядут в посадочный модуль для приземления на поверхность Луны.

Изначально миссия "Артемида-3" должна была состоятся в конце 2024 года после того, как в 2022 году во время миссии "Артмида-1" корабль Orion без экипажа успешно облетел Луну и вернулся обратно на Землю. Затем высадку астронавтов на Луну NASA перенесло на 2025 год, затем на 2026 и после этого на середину 2027 года. Но, по словам Шона Даффи, скорее всего миссия "Артемида-3" состоится в 2028 году.

В феврале 2026 года NASA планирует отправить в путешествие вокруг Луны астронавтов миссии "Артемида-2", которые должны облететь спутник Земли и вернуться обратно, как уже писал Фокус.

В то же время космический корабль Starship совершил 11 суборбитальных испытательных полетов и два последних прошли полностью успешно, как уже писал Фокус.

По словам Даффи, NASA намерено высадить американских астронавтов на Луну раньше, чем это планирует сделать Китай. Уже известно, что КНР собирается отправить своих астронавтов на Луну до 2030 года.

