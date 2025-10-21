Перша за понад 50 років висадка людини на Місяць може відбутися без корабля Ілона Маска

NASA розглядає можливість того, що під час місії "Артеміда-3" астронавти приземляться на Місяці не на версії космічного корабля Starship компанії SpaceX. При цьому сама висадка людини на Місяць уперше з 1972 року може не відбутися у 2027 році.

2021 року NASA уклало контракт із компанією SpaceX Ілона Маска, згідно з яким остання має створити місячний посадковий модуль для астронавтів місії "Артміда-3". У межах місії має відбутися перша за понад 50 років висадка астронавтів на поверхню Місяця. Цей посадковий модуль являє собою модифіковану версію верхнього ступеня найбільшої ракети у світі Starship, яка є космічним кораблем з тією ж назвою. Тепер Шон Даффі, виконувач обов'язків адміністратора NASA, заявив, що космічне агентство не задоволене термінами розробки місячного посадкового модуля компанії SpaceX. Тому, можливо, буде використано модуль інших приватних компаній, пише Space.

За словами Даффі, компанія SpaceX не вкладається в заплановані терміни розроблення місячного посадкового модуля, а тому модуль інших компаній, наприклад Blue Origin, може бути використаний під час місії "Артеміда-3".

Компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, власником Amazon, також уклала контракт із NASA на розробку місячного посадкового модуля для астронавтів у 2023 році. Спочатку планувалося, що модуль Blue Moon допоможе приземлитися на Місяці астронавтам місії "Артеміда-5". Але, можливо, розробку цього модуля буде прискорено, щоб встигнути до запуску місії "Артеміда-3".

Водночас Ілон Маск заявив, що він не вірить у те, що Blue Origin зможе створити готовий до польоту пілотований місячний модуль до того, як це зробить SpaceX.

Так виглядатиме місячний посадковий модуль Starship Фото: SpaceX

Нагадуємо, що дату першої з 1972 року висадки астронавтів на Місяць неодноразово переносили. Це було пов'язано і з тим, що корабель Starship проходив випробування, а також із технічними проблемами, виявленими у космічного корабля NASA Orion. З його допомогою астронавти доберуться до навколомісячної орбіти, а потім пересядуть у посадковий модуль для приземлення на поверхню Місяця.

Спочатку місія "Артеміда-3" мала відбутися наприкінці 2024 року після того, як у 2022 році під час місії "Артміда-1" корабель Orion без екіпажу успішно облетів Місяць і повернувся назад на Землю. Потім висадку астронавтів на Місяць NASA перенесло на 2025 рік, потім на 2026 і після цього на середину 2027 року. Але, за словами Шона Даффі, найімовірніше місія "Артеміда-3" відбудеться 2028 року.

У лютому 2026 року NASA планує відправити в подорож навколо Місяця астронавтів місії "Артеміда-2", які повинні облетіти супутник Землі і повернутися назад, як уже писав Фокус.

Водночас космічний корабель Starship здійснив 11 суборбітальних випробувальних польотів і два останні пройшли повністю успішно, як уже писав Фокус .

За словами Даффі, NASA має намір висадити американських астронавтів на Місяць раніше, ніж це планує зробити Китай. Уже відомо, що КНР збирається відправити своїх астронавтів на Місяць до 2030 року.

