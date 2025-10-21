Небезпечний астероїд Апофіс: анімація показує наскільки близько він підлетить до Землі (відео)

У момент максимального зближення з нашою планетою астероїд Апофіс можна буде побачити неозброєним оком на нічному небі.

Анімація, що демонструє зближення астероїда Апофіс із Землею, останнім часом викликає значний інтерес, здебільшого через очевидну близькість космічного каменю до нашої планети, пише IFLScience.

Анімація, опублікована на сторінці Cosmoknowledge у Facebook, показує траєкторію польоту астероїда (99942) Апофіс, діаметром приблизно 325 метрів. Цей величезний космічний камінь має наблизитися до Землі 13 квітня 2029 року. Він перебуватиме на відстані 32 000 км від планети, а це ближче ніж орбіта деяких супутників. Учені вважають, що астероїд під час максимального зближення із Землею може бути видно неозброєним оком.

Згідно з прогнозами NASA, астероїд Апофіс не повинен врізатися в Землю ні в 2029, ні в 2036, ні в 2068 році під час наступних зближень із нашою планетою. І все ж він вважається потенційно небезпечним астероїдом.

2021 року Апофіс пролетів повз Землю на відносно близькій відстані, і астрономи змогли краще уточнити траєкторію його руху. До цього NASA вважало, що існує ймовірність зіткнення астроїда з нашою планетою у 2029 році. Розрахунки показали, що цього не станеться.

NASA також створило анімацію траєкторії польоту астероїда Апофіс з трохи іншого ракурсу, яку можна побачити вище.

NASA збирається у 2029 році, коли великий астероїд перебуватиме поруч із Землею, за допомогою космічного апарату OSIRIS-REx дослідити Апофіс. Цей апарат доставив на Землю зразки гірських порід з астероїда Бенну і його місію було продовжено, щоб отримати більше даних про астероїд Апофіс.

Нагадуємо, що його було названо на честь давньоєгипетського бога-змія, який хотів поглинути Сонце і занурити світ у темряву і хаос.

